「綠色通膨」警鐘響 ESG高息股成抗通膨利器

隨各國政府、企業訂定減碳願景，華爾街策略師示警「綠色通膨」（Greenflation）風險升高。法人指出，綠色通膨是指為減碳而增加的成本，進而帶動的物價上漲，如今在俄烏戰事使油價居高不下，缺工、缺料等背景下，全球正陷入通膨壓力，各國政府為達碳中和目標，企業、供應鏈為減碳所需等可能增加的「綠色」成本，都可能推升通膨。

國泰永續高股息ETF（00878）經理人游日傑認為，不可諱言地，減碳熱潮將產生綠色通膨，企業轉型的相關成本，會在短期內帶來價格壓力，但投資人應從中長線角度來看，一是，各國及企業致力減碳的背後，透露出ESG為不可逆的國際趨勢，疫後經濟復甦更將聚焦ESG永續發展，因此在高通膨時期，投資策略唯有將「ESG價值投資、高股息」雙重考量在內，才能跟上永續趨勢且降低通膨對資產的影響。

二是，在通膨高漲時期，可與社會共榮共存的永續發展的產業及企業，其公司營運才能走得長久，進而公司議價能力甚或漲價能力有望較高，如此將能抵禦短線帶來的成本壓力，長線更能吸引資金進駐。

游日傑指出，今年在戰事及通膨干擾下，結合ESG的永續基金，依舊較受國際資金青睞。根據Morningstar發布今年第1季全球永續資金流向報告顯示，受通膨升溫加速升息及俄烏戰爭影響，今年第1季全球永續型基金資金淨流入為966億美元，雖略為較去(2021)年第4季減少3成，但相較全球整體市場基金淨流入驟減逾7成來看，顯見ESG永續型基金相對較留得住資金。

國泰永續高股息ETF公告5月18日將除息，預估配息金額每單位發放0.32元現金股利，有機會創成立來配息金額新高後，買盤力道持續增強，截至5月6日，規模已來到新台幣675億元，股民數超過47萬人，建議空手者或想加大領息對抗通膨的投資人，可以留意。