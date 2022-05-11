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麗彤生醫4月合併營收1.6億元 前四月合併營收6.5億元

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

醫美保養保健品品牌廠麗彤（6539）4月合併營收1.6億元，較上月與去年同期持平，累計1-4月合併營收6.5億元，挾集團總會員數逾65萬人數，憑藉醫美管理平台與DV官網持續茁壯營運規模，帶動公司保健、保養、醫材供應與美容服務營收穩健。

麗彤生醫專注發展美麗與大健康事業，挾醫美管理平台與DV官網，累積逾65萬穩固的會員人數，憑藉產品競爭優勢，品牌口碑推廣，大數據精準行銷，擴大品牌流量池，近年因疫情及社群媒體方興未艾，公司透過影片製作，社群經營，分享使用經驗，進而提高新世代的消費族群，繳出4月合併營收1.6億元，且因母親節購物熱潮，帶動保健、保養品銷售，加上醫材供應與美容服務需求，累計1-4月合併營收6.5億元，穩健挹注公司營運規模。

根據經濟部統計，台灣保健營養食品2021年市場規模161億元，創歷史新高，年增7.32％，連續5年正成長，未來台灣人口高齡化加上全民健康意識抬頭，使得健康及保健機能食品的市場需求穩定增加，且台灣保健品市場競爭激烈亦高度分散，將因預防醫學觀念逐漸被消費者認同，顯見麗彤的業務拓展空間仍龐大。

展望後市，目前台灣DV皮膚管理中心有10間，且正規劃新竹館及高雄館，而保健品亦將持續推出新品搶市，藉由強化大數據，分析會員購物行為的軌跡，並從產品研發、營銷到客服，一條龍服務各年齡層的客群，隨著公司會員流量池持續擴大，勢必擴大美容美體服務，亦將服務擴展到高端市場，以期保持擴張態勢。

營收

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