快訊

煎熬72小時！確診童發燒40.5度 屏東媽自力照顧被封「地表最強」

中職／郭俊麟6局優質先發獲0分相挺 悍將吞最速20敗

疑似發燒昏迷…新北14歲國中生10樓墜落 口鼻出血不治身亡

松湖變電所有進度！曾文生：預計在柯文哲任內取得建照

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
松湖變電所示意圖。圖／台電提供
松湖變電所示意圖。圖／台電提供

松湖變電所延宕23年，終於報佳音。經濟部次長、台電代理董事長曾文生今（10）日於廣播節目專訪中表示，有機會在台北市長柯文哲任內取得建照，按照規劃，明年底、後年初就可以開始供電

台電指出，目前台北市東區用電依靠新北市汐止變電所供應，但供電能力已接近飽和，如再核准大用電申請，可能導致超載，影響東區發展，包括大巨蛋、捷運汐東線都可能申請不到電。

曾文生今於廣播節目上指出，在303大停電後他代理台電董事長，曾為了松湖超高壓變電所拜會柯文哲，獲得柯正面回應；曾文生說，北市府當時態度是「應該做的事情，你們就去做」，他也指示台電馬上開始進行下一步動作。

曾文生表示，下一步是開始走行政程序，包括將變電所規劃為「室內多功能設施」，這需要申請、都市計畫審議，預計在今年底柯文哲任期結束前取得證照，之後就會先做臨時的變壓器，最快在明年底、後年初開始供電。他也強調，松湖變電所與最近的民宅有90公尺距離，中間隔著高架道路，應該台北市中距離民宅最遠的變電所。

松湖變電所建設期間，市府如果有小量的緊急用電需求，曾文生說，台電可以用特殊機制來設法供電。

台電表示，松湖變電所自89年奉行政院核定為第六輸變電計畫，歷經3任市長，3次都市設計審議，已延宕多年，對東區民眾的用電權益及經濟發展已產生影響。為此，台電長年積極溝通，包括近年來楊偉甫、朱文成等歷任董事長皆積極展開拜會，說明變電所的必要性。促進地方穩健發展是雙方的共識，台電希望松湖變電所能夠盡早興建，提升區域供電穩定度，台電在後續行政程序上將盡最大努力，並持續多元溝通說明，為東區提供可靠穩定電力，創造多贏。

台電 供電 曾文生 柯文哲 303大停電 都市計畫

延伸閱讀

松湖變電所不卡？柯文哲再抱怨：這幾年東區門戶先暫停？

快篩實名制到底出啥問題？ 柯文哲：當局者迷 我也看不懂

松湖變電所卡關 柯文哲：台電講清楚就支持

醫療面臨崩潰 柯文哲宣布「4行政區」先試辦社區診所居家照護

相關新聞

高物價導致...首季實質經常薪資年減0.10% 六年來首見

通膨怪獸持續發威。主計總處今天公布3月受僱員工人數及薪資，盡管受惠基本工資及廠商加薪，全體受僱員工1-3月（第一季）經常...

勞工紓困貸款年增6.6萬件 核貸率卻銳減26%

疫情延燒2年多，衝擊百工百業，紓困貸款成為救命繩索。不過民眾黨立委邱臣遠今指出，去年勞工紓困貸款跟前一年相比，申請件數增...

今年第1季有沒有出現企業加薪潮？主計總處這麼說

今年基本工資調升、軍公教也帶頭調薪，政府預估民間企業將有一波加薪潮？對此，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣今（10）日表示...

長榮家變／張國煒關鍵股權發功 大哥「永久董事長」各自表述埋變數

長榮家變持續上演，弟弟派擁過半股權在今（10）日召開巴拿馬商長榮國際的股東臨時會，一舉拔除大哥張國華的董座職位，並推舉張國明為新董事長。雖張國煒的股權再度扮演關力量，助大房弟弟派拿下海外金庫，但之後變更登記是否卡關？及兩陣營對章程裡的「Permanent President」（永久董事長）見解大不同，勢必還有一段訴訟長路要走。

松湖變電所有進度！曾文生：預計在柯文哲任內取得建照

松湖變電所延宕23年，終於報佳音。經濟部次長、台電代理董事長曾文生今（10）日於廣播節目專訪中表示，有機會在台北市長柯文...

松湖變電所不卡？柯文哲再抱怨：這幾年東區門戶先暫停？

經濟部次長、台電代理董事長曾文生今天接受廣播專訪時透露，日前已拜會台北市長柯文哲，松湖變電所獲柯文哲正面回應，預計可於柯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。