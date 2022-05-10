松湖變電所有進度！曾文生：預計在柯文哲任內取得建照

松湖變電所延宕23年，終於報佳音。經濟部次長、台電代理董事長曾文生今（10）日於廣播節目專訪中表示，有機會在台北市長柯文哲任內取得建照，按照規劃，明年底、後年初就可以開始供電。

台電指出，目前台北市東區用電依靠新北市汐止變電所供應，但供電能力已接近飽和，如再核准大用電申請，可能導致超載，影響東區發展，包括大巨蛋、捷運汐東線都可能申請不到電。

曾文生今於廣播節目上指出，在303大停電後他代理台電董事長，曾為了松湖超高壓變電所拜會柯文哲，獲得柯正面回應；曾文生說，北市府當時態度是「應該做的事情，你們就去做」，他也指示台電馬上開始進行下一步動作。

曾文生表示，下一步是開始走行政程序，包括將變電所規劃為「室內多功能設施」，這需要申請、都市計畫審議，預計在今年底柯文哲任期結束前取得證照，之後就會先做臨時的變壓器，最快在明年底、後年初開始供電。他也強調，松湖變電所與最近的民宅有90公尺距離，中間隔著高架道路，應該台北市中距離民宅最遠的變電所。

松湖變電所建設期間，市府如果有小量的緊急用電需求，曾文生說，台電可以用特殊機制來設法供電。

台電表示，松湖變電所自89年奉行政院核定為第六輸變電計畫，歷經3任市長，3次都市設計審議，已延宕多年，對東區民眾的用電權益及經濟發展已產生影響。為此，台電長年積極溝通，包括近年來楊偉甫、朱文成等歷任董事長皆積極展開拜會，說明變電所的必要性。促進地方穩健發展是雙方的共識，台電希望松湖變電所能夠盡早興建，提升區域供電穩定度，台電在後續行政程序上將盡最大努力，並持續多元溝通說明，為東區提供可靠穩定電力，創造多贏。