旭然累計前4月營收1.97億元 創同期新高

旭然國際（4556）今（10）日公佈4月合併營收4,607萬元，較去年同期的5,041萬元減少9％，但在集團積極擴大全球業務銷售動能下，累計今年前4月合併營收1.97億元，創歷年同期新高，年增20％。

旭然表示，近期中國大陸疫情升溫，各省陸續採取封控措施，除影響物流運輸外，且集團旗下上海濾淨國際貿易、及昆山全美潔淨化設備科技等子公司配合當地政府防疫政策停工，4月約10％部分訂單遞延認列。

旭然指出，但集團生產基地包括中國昆山廠、台灣雲科一、二廠及越南新廠等多區生產基地，Filtrafine自有品牌銷售台灣、中國、美國、歐洲等地，且積極與主要客戶協調遞延訂單交期，待解封後將採取加班生產、其他廠區出貨供應等加速遞延訂單認列，有望降低對整體營運影響。

旭然強調，由於集團擁有多元工業液體、氣體及UV紫外線等過濾產品線，手握各國多產業專業產品認證，可針對不同產業特性提供專業廠務液體及氣體過濾解決方案，今年隨著全球產業供應鏈逆全球化趨勢，帶動兩岸地區半導體、電子產業主要客戶訂單需求持續暢旺，另外，在國際油價高漲下，也推升北美頁岩油開採商機顯現，同步堆疊在美國地區的業務接單量能，有助創造良好成長動能。

展望2022年第2季，旭然表示，維持審慎樂觀看法，仍持續密切留意全球肺炎疫情、原物料價格波動與缺料等外部市場因素干擾，觀察目前台灣、美洲等地區主要客戶訂單需求持續增加，加上看好半導體、電子產業持續提高資本支出進行擴建新廠、增設產能計畫不變，有助創造旗下工業液體過濾產品良好業務接單條件，並且同步積極拓展PPSF材料、PP熔噴布、及生化醫藥過濾產品業務，進一步挹注集團未來的銷售表現。