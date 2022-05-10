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松湖變電所卡關 柯文哲：台電講清楚就支持

中央社 / 台北10日電

松湖變電所興建卡關，經濟部次長曾文生今天表示，台北市柯文哲已給予正面回應，預計年底拿到建照；柯文哲則說，台電若訴諸專業，講清楚電網設計、變電所地點，市府會支持。

台電23年前即規劃在內湖興建松湖超高壓變電所，但因居民不斷抗爭，遲至今日仍未取得建照開工。曾文生今天表示，柯文哲已給予正面回應，期待年底拿到建照，期間會先設置臨時變壓器，預計明年底前開始供電。

柯文哲下午在台北市政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會上回應，政府要有勇氣做該做的事，台電就秉持專業，講明電網的設計、變電所設置地點，訴諸科學說清楚，市府都會支持，但不要民眾一抗爭就躲起來。

柯文哲嘆了一口氣表示，現在東區門戶計畫已經有一堆建築物被限電，松湖變電所就算現在開始蓋，蓋好也是5、6年後的事了。

此外，對於衛福部疾管署副署長莊人祥昨天表示，希望在20日之前讓每戶家庭都有一份快篩試劑，柯文哲說，只要中央有貨，發放沒有問題，透過民政系統，一天就發完了。

有關台北市副市長黃珊珊昨天說，中央規定，8日起不再開立居家隔離通知書，舊案比照辦理，所以舊案不會補發居隔書；衛生局今天說明，8日起密切接觸者僅匡列確診者同住家人或同寢室友，舊案同時適用，但已因舊制有隔離事實者，若有請假或保險需求，還是可以申請補開。

黃珊珊補充，她昨天說的是，8日以後，確診者自主填報的對象才會被開居隔書。

柯文哲 台電 北市

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