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今年第1季有沒有出現企業加薪潮？主計總處這麼說

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
勞工示意圖。聯合報系資料照片
勞工示意圖。聯合報系資料照片

今年基本工資調升、軍公教也帶頭調薪，政府預估民間企業將有一波加薪潮？對此，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣今（10）日表示，1~3月全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為4,4216元，年增2.71%，是2001年以來較高增幅，總薪資68,896元，亦增3.04%，則是2019年以來同期新高。顯見全體受僱員工的薪資表現還不錯，廠商確實有調薪，只是不及同期間的物價漲幅2.81%，因此使得實質經常性薪資年減0.1%，但實質總薪資則是年增0.22%

至於實際調薪情形，陳惠欣表示，主計總處將於5月26日公布最新全體受僱員工報酬及進退的詳細資料，屆時也會有較完整的說明。

同時，主計總處今日也發布2022年3月全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為44,350元，雖較上年同月增0.93%，但受物價高漲影響，在剔除物價因素後，我國1~3月實質經常性薪資為41,670元，年減0.1%，呈現近六年來首度負成長，顯見薪資成長，已被通膨吃掉，國人的薪資購買力有降低現象。

薪資 物價

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