與北市談松湖變電所得正面回饋 曾文生：盼年底拿建照

經濟部次長曾文生今（10）日於《新聞放鞭炮》表示，自己上任台電代理董事長後與台電總經理王耀庭有因松湖變電所興建一事拜訪台北市長柯文哲，並認為若中央地方配合順利，期待今年底可以拿到建照。

主持人周玉蔻在節目中談到曾文生擔任次長近四年情況，現在又接任台電代理董事長。曾文生說，經濟部有一個部長、三個次長，現在多一個代理台電董座算是四打五，很多業務包括淨零碳排，由另外兩位次長承擔。

回到台電業務本身，曾文生說他在303大停電後上任花很多時間來檢討台電組織風控及建立電網韌性，其中，攸關於大台北地區電網，包括遠雄大巨蛋、捷運汐東線及東區門戶用電的松湖變電所。

曾文生說他在上任後有拜訪過柯文哲，「他給予正面回應」。周玉蔻反問，柯文著任期只到今年12月25日，再加上他經常說話不算話，是否真的可信？曾文生生說，接下來就會走行政程序，包括變電所室內化要申請多目標設施大樓，其次還有都市設計審議及建造執照申請，期待今年底拿到建照。

至於地方溝通，曾文生說都有陸續溝通，但強調松湖變電站位於河岸堤防邊，

距離最近的民宅也有九十公尺，中間還有隔著高架道路。

如果成功取得建照，接下來就會開始做臨時變壓器，供電約在明年2023年底至2024年初就可能開始供電，如果有緊急用電都會設法開始先供應，大量當然還不可能，但小量會來調節。