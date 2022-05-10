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台中舉債空間提高 市民人均負債3.64萬、減318元

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，台中綠美圖明天舉行上梁典禮，主體工程即將完成。財政局長羅仙法說，台中市財政狀況改善，人均負債從上任迄今減少318元。圖／台中市建設局提供
台中市長盧秀燕表示，台中綠美圖明天舉行上梁典禮，主體工程即將完成。財政局長羅仙法說，台中市財政狀況改善，人均負債從上任迄今減少318元。圖／台中市建設局提供

台中市財政局今天在市政會議專案報告，財政局長羅仙法說，台中財政狀況有改善，市民人均負債從2018年3.67萬元，到2021年減少為3.64萬元，減少318元；台中市可舉債空間也從上任時88億元，到去年已提高到372億元，整體債務比上任時減少5億元。

台中市長盧秀燕說，她上任後有3項重大建設要推動，綠美圖、會展中心已經動工，綠美圖明天要上梁，主體工程接近完成，台中巨蛋今年下半年也會動工。

羅仙法說，台中市財政狀況逐年改善，縣市合併升格後，歲入、歲出預算都成長56%，賒借預算數往年都維持在200億元以上，盧秀燕上任後，賒借預算2019年165億元、2020年121億元，去年99億元、今年96億元，賒借數逐年減少。

專案報告顯示，舉債空間最吃緊的2017年只剩下80億元，2018年只有88億元，後來到了2020年增加為200億元，2021年提高到372億元；賒借倍數從最低2018年0.36提高到2022年3.88，代表財政狀況好轉。

人均負債代表每名市民實質分攤的債務金額，羅仙法說，盧上任時市民人均負債，從2018年底36721元，減少到2021年底36403元，減少了318元。

台中市公共債務未償數在2018年突破千億達到約1030億元，羅仙法說，盧秀燕上任後控管財政，2020年市府決算有5億餘元盈餘用來償債，目前實際債務降低為1024億元，過去兩任市長都無法減少實質債務。

台中市長盧秀燕表示，台中綠美圖明天舉行上梁典禮，主體工程即將完成。財政局長羅仙法說，台中市財政狀況改善，人均負債從上任迄今減少318元。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕表示，台中綠美圖明天舉行上梁典禮，主體工程即將完成。財政局長羅仙法說，台中市財政狀況改善，人均負債從上任迄今減少318元。圖／台中市政府提供

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