一到四月海關出、進口值皆呈兩位數成長

台積電製程技術領先，讓台灣半導體產業在全球重要性大幅提升，但全球逾九成的先進製程全由台積電集中在台灣生產，已引發美國憂心。因此，近期美國白宮幕僚即倡議重拾半導體自主權，除了提倡半導體製程回美，也展開美日合作2奈米以下先進製程的計畫。 對此，多數專家都認為若將排台積電排除合作之內，成功機率低且時間會拉長，甚至陷入稍早台積電創辦人張忠謀所言，是不智之舉，且可能形成無效產能。

2022-05-10 08:00