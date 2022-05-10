一到四月海關出、進口值皆呈兩位數成長
主計總處發布國情統計，海關1-4月出口總值1624.0億美元，較110年同期增22.3%，進口總值1420.0億美元，增26.0%，出、進口相抵，出超204.0億美元。
主計總處表示，根據財政部統計，由於新興科技應用與數位轉型商機持續活絡，部分缺料瓶頸緩解及遞延出貨挹注，加上原物料行情居高推升油品、金屬製品出口，今年4月海關出口總值14.6億美元，年增18.8%(增65.6億美元)，連續22個月成長；進口則受惠於出口衍生需求帶動，資本設備購置增加，加上國際原物料價格維持高檔，4月進口總值365.5億美元，年增26.7%(增77.1億美元)；出、進口相抵，出超49.1億美元。
累計海關1-4月出口總值1624.0億美元，較110年同期增22.3%，進口總值1420.0億美元，增26.0%，出、進口相抵，出超204.0億美元。
按主要出口國家(地區)觀察，今年1-4月對5大市場出口全面雙位數揚升，其中對美國、歐洲、東協、日本及中國大陸與香港分別增 34.1%、24.9％、23.2％、19.7％及 15.9％。
累計1-4月主要出口貨品中，除光學器材減15.6%外，餘多呈雙位數增幅，占比最大的電子零組件增31.6%(其中積體電路增33.7%)，礦產品增75.8%，基本金屬及其製品、運輸工具及電機產品亦分別增29.0%、28.7%及27.0%。進口方面，農工原料增32.2%，資本設備增 13.8% (其中半導體設備增9.7%)，消費品亦增12.0%。
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