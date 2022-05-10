疫情重創藝文活動 去年國外來台展演占比降至個位數
疫情衝擊，主計總處國情統計通報指出，國外來台展演者受邊境管制措施持續影響，繼2020年大減34.1%後，2021年再減28.3%，占整體展演活動比重由2019年13.5%降至8.6%。
主計總處指出，依文化部統計，2021年疫情嚴峻，部分藝文展演活動取消、延期或限縮容留人數，致藝文展演活動降至4.3萬個，較2020年減約8,000個或15.7%，出席藝文展演活動計1.5億人次，年減 17.7%，平均每場活動 3,610人次，年減2.3%。
按藝文展演活動類別觀察，2021年以「語文與圖書類」 1.4 萬個(占 31.8%)最多， 其次為「視覺藝術類」(占14.3%)及 「影視/廣播類」(占10.2%)，三者合占五成六，與2020年相較，各類均減少，其中以「民俗與文化資產類」及「影視 /廣播類」減幅較大，分別年減30.7%及29.2%。
依縣市別觀察，2021年於六都舉辦的2.9萬個，占整體六成七，其中新北市4,919個(占11.6%)最多，其次依序為台北市(占11.5%)、高雄市(占11.5%)、台南市(占 11.4%)、台中市(占11.2%)及桃園市(占9.8%)。
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