馬斯克收購Twitter打造超級App 台灣投資圈跟投興趣高

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克以440億美元收購Twitter，計畫私有化整頓3年再IPO，他將暫代Twitter執行長並宣布6年計畫，除訂閱制獲得熱烈討論，台灣投資界也對參與馬斯克收購行動有高度興趣，據了解額度釋出才第一天就已認購一半，狀況熱烈。

除賣掉部分特斯拉持股，向銀行貸款備資金，馬斯克也獲得多家大型基金與科技業表態支持，根據馬斯克向美國證券交易委員會（SEC）申報資料顯示，目前超過18家投資者宣布參與馬斯克71億美元融資，陣容包括加密貨幣交易所幣安（Binance）、紅杉資本基金、富達管理研究等。

雖然Twitter在台灣並不是前三大熱門社交軟體，但台灣對馬斯克並不陌生，除台灣有龐大汽車產業鏈是特斯拉電動車供應方，他創辦的SpaceX也跟台灣產業有密切合作，聽到台灣也有機會參與投資Twitter，「有意願參與的投資機構跟一般企業很多」美國私募創投基金安卓樂資本（Andra Global）合夥人林家振說。

安卓樂資本剛完成盡職調查（DD），林家振融資繳款在5月底完成，只剩一週時間開放額度認購，但5000萬美元額度開放第一天就已被認購一半，認購方包括科技業、金融業、傳產家族辦公室等，最低認購額度100萬美元開始，但若太過踴躍，後續也可能調升最低認購金額門檻。

跟著馬斯克出任務，台灣投資圈興致高

為何台灣對參與Twitter收購有高度興趣？他判斷因為台灣媒體報導很多馬斯克的消息，Twitter先前禁川普帳號，馬斯克4月底宣布收購Twitter，與董事會之間的攻防戰高潮迭起，也讓台灣對這齣併購大戲一路保持關注，並對馬斯克的能力表現有一定熟悉度，

馬斯克收購Twitter前就已經放出對管理團隊不滿風聲，他宣布收購後也表示將大量換血，甚至「軟體管理人員必須會編寫優秀的軟體，否則就像騎兵隊長不會騎馬一樣！」要求管理層以身作則，因此將削減7500位非技術人員，聚焦企業擴張成長，馬斯克宣布收購後應徵履歷已海量大增2500%。

安卓樂資本的研究報告則給出收購Twitter評價，包括：Twitter是全球最欠缺有效管理的科技平台之一，員工人均產值是Facebook的三分之一，看好馬斯克領導經驗在組織架構、產品、和變現性三大領域改造Twitter，成為數位生活下的超級App。

安卓樂資本估Twitter營收2025年將達132億美元，是去年的1.58倍，用戶數將從2.2億人倍增至5.5億人，策略包括數據資料授權、推出訂閱方案、支付服務等，3. 安卓樂資本也預估3年後Twitter獲利倍數介於2～4倍，馬斯克本身估為2~10倍。

看好用戶高收入，言論自由與廣告衝突待解

安卓樂資本也分析Twitter用戶特質，主力年紀介於25～49歲，其中41%用戶家庭收入7.5萬美元，這水準優於Whatsapp、Snap與Reddit顯示有一定購買力，加上Twitter目前數位廣告市占率偏低，僅1%，顯示仍有成長空間。

不過，馬斯克在提交投資人報告書顯示將降低對廣告倚賴度，目前Twitter有9成營收靠廣告收入，他目標是2028年時，廣告比重只剩4~5成，另一大收入來源是訂閱服務，另外有支付功能或購物功能等。

馬斯克宣稱將讓Twitter言論自由開放，並期望拉高廣告收入從45億美元衝上120億美元（2028年），《曼報》發行人李易鴻就在他自己的平台上發表觀點，認為這兩者是衝突的，能否吸引廣告主頗需觀察，且對於訂閱功能服務的形式是否受歡迎也需要觀察。3

Twitter雖在台灣非主流，但隨馬斯克日日po文，此次又將成為Twitter老闆，很多老推友紛紛響應，宣布重啟帳號，馬斯克在加密貨幣圈的影響力已經無庸置疑，未來能否也「推」Twitter一把受到關注。