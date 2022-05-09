獨／美國鷹派升息波及 台電發債遭「空」襲苦吞高利

史上頭一遭，台灣電力公司今(2022)年二度發行公司債，受到美國鷹派升息衝擊，主要買盤明顯裹足、利率更如搭直升機般竄高；台電最後拍板，3、5、7三種年期利率均為1.7%，預計發行的10年期則是宣告流標；券商主管說，以本次最長的7年期綠色債券而言，得標利率創下2015年第2季以來的七年新高。

美國鷹派升息衝擊台債行情，被視為「類公債」的台電，今（9）日發行公司債意外遭到「空」襲。券商主管分析，台灣央行3月無預警升息1碼，加上美國釋出鷹派升息訊號，令市場投資人對我國央行後續升息態度難以掌握，下標時變得非常保守。

券商主管表示，「市場認為央行還會升息，且幅度還不小，現在買債券等於住套房，所以就算要買，也要把利率寫高高，隱含未來央行可能的升息幅度，導致台電公司債標售結果出乎意料的空。」

回顧台電3月下旬標售的今年首期公司債，5年利率僅0.85%、7年期0.89%、10年期利率0.9%，合計發行128億元。

不過一個多月，台電公司債發行利率便「大彈跳」，5年期與7年期利率漲至1.7%，分別較前一期大漲0.85與0.81個百分點，其中5年期利率「倍增」，不僅令債券交易員們跌破眼鏡，身為國營事業的台電更是面臨苦吞「高利」的窘境。

券商主管指出，台電公司債今天開標，3年期發行34億元，5年期41.2億元，7年期32億元，10年期則未發行，合計發行107.2億元。據悉，台電原先預期發行110億元，最後因利率飆太高，減少2.8億元的發行量，最長的10年期更是直接流標，券商主管推測，如果台電堅持發行10年期，利率恐怕會衝破1.75%，對台電而言「不划算」。

但即使如此，台電還是決議發出逾百億元的公司債，券商主管解讀，這代表台電今年發債籌資需求仍大，且預期央行未來可能大幅升息，雖然現在利率偏高，還是得「咬著牙」發行，因為現在不發，未來的發債籌資成本恐怕「只會更高、沒有最高」。