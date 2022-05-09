調查：第2季台企樂觀指數較上季上升

全球最大B2B商業數據提供者鄧白氏發布2022年第2季「台灣企業樂觀指數」報告，台灣企業樂觀指數為133.1，較上一季上升6.2%。然而，本季台灣仍受疫情、升息、俄烏衝突等外部因素影響，限縮企業樂觀指數升幅，未能回到去年同期的水平（144.8）。

全球經濟復甦，市場的終端需求續溫，加上部份供應鏈逐漸走出缺料陰霾，原先供應鏈失衡態勢有所緩解、半導體生產活絡，因此本季企業樂觀指數止跌回升，此成長同步反映在今年三月的工業生產指數及出口訂單金額。根據經濟部統計處，今年三月的工業生產指數為139.02，以2.15%年增率，連續第 26 個月呈現正成長，其中，佔比最大的製造業生產指數，則以 142.03 為歷年同月最高，年增 1.95% 的表現。另一方面，台灣三月的外銷訂單金額為 626.9 億美元，年增 16.8%；隨著各國相繼解除邊境管制，主要國家持續推動基礎建設，以及市場對於台灣高階製程半導體的穩定需求，預期台灣的外銷接單將持續暢旺。

鄧白氏：樂觀看待台灣產業發展，尤其製造、半導體、批發領域前景

報告顯示，台灣本季的企業樂觀指數有所成長，調查中的四個重點參數（銷售量、新增訂單量、銷售價格、浄利潤）更是表現亮眼。綜觀產業發現，台灣有三個重點產業在今年第二季締造營運佳績並持續看好，鄧白氏台灣區總經理孫偉真指出：「製造業第二季的企業樂觀指數升幅顯著（季增 9.3%），批發業三月營業額創歷年單月新高，而台灣引以為傲的半導體產業則因整體市場需求而呈現穩定成長。

製造業第二季企業樂觀指數從上季的 126.7 上升至 138.5，此次調查的六個參數（銷售量、淨利潤、銷售價格、新增訂單量、備貨水準及雇用員工數）表現皆較上一季優異。其中，製造業的備貨水準最為樂觀，主要寄望於全球經濟漸回歸正軌，以及新興科技應用持續擴展，有助延續台灣的外銷動能，進而推升製造業的備貨需求。

批發業今年二、三月營業額皆創歷年單月新高。經濟部的統計指出，批發業二月營業額為新台幣 8,647 億元、三月營業額為新台幣 1 兆 1,537 億元，年成長分別為 7% 及 12.9%。整體而言，批發業受到 COVID-19 疫情的衝擊較小，在全球景氣回溫、終端需求帶動相關銷售量，佐以半導體與國際物料價格居高不下的情況下，批發業營業額締造亮眼成績。台灣三月出口金額共計 435 億美元，創歷年單月新高，較上月增加 16.2%、年增更達 21.3% 成長。隨著美國製造業景氣持續擴張，以及中國大陸對於晶片的需求熱絡，台灣三月對美國、中國大陸/香港、東協、日本各地的出口表現皆創新高，出口貿易額年增 36.6%、13.4%、18.9%、48.2%，呈成長態勢。

半導體業因整體市場需求穩定，發展持續樂觀。相較於前三季，該產業受訪者對於銷售量、新增訂單量、淨利潤及備貨水準的樂觀程度均有回升，結束過去連續三季下降的走勢。此外，針對人才招募，該產業受訪者對第二季招聘員工之樂觀程度也相較前一季上升 33%。

綜觀台灣，本季最樂觀的產業為交通運輸業，最悲觀產業為飯店和餐飲業。交通運輸業主要受惠於海運貨櫃承攬商等大型貨運公司近一年不斷成長的需求，其運價續居高檔，營運狀況也持續樂觀。飯店及餐飲業則受 COVID-19 疫情及台灣邊境管制影響，外國旅客及本土旅遊動能低落而顯現疲態。不過值得留意的是，三月份，餐飲業藉營運轉型，推出白色情人節等相關促銷活動及異業合作等，使其營業額年增 6.8%。

鄧白氏企業樂觀指數助力企業掌握產業脈動

鄧白氏企業樂觀指數是總體經濟領先指標，藉由該指數判斷景氣趨勢並預判產業未來展望，協助企業進行關鍵業務決策。本季調查在 2022 年初以電話訪問方式進行，並自鄧白氏的商業數據資料庫中隨機抽取各產業類別的企業樣本，按各產業別佔台灣生產毛額（GDP）之比例進行抽樣。受訪者為企業中高層之管理人員，並藉其針對六個關鍵參數（銷售量、淨利潤、銷售價格、新增訂單量、備貨水準及雇用員工數）相對應問題之回覆，掌握個別產業企業對景氣之樂觀程度。