「轉蛋法」不修法 公平會承諾三個月內修正處理原則

網路遊戲實況主丁特直播時用自身經驗揭發，某網路遊戲的機率性道具實際製作機率，遠低於官方公告機率，引起台灣遊戲玩家們連署「轉蛋法」

網路遊戲實況主丁特在直播中發現，某網路遊戲中，需要消費遊戲裡有價代幣來進行道具製作，但官方公告10%製作機率，丁特實際操作卻只有2.3%。因此網友連署聲援「轉蛋法」，希望法規強制要求遊戲業者公佈這些機會型商品的真實機率，甚至應該要找公正第三方來驗證其機率。

但是，連署通過後，經濟部工業局僅在《網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項》中，要求業者公布機會型商品機率，卻仍不提供任何驗證機制。而民眾黨黨團、立委洪孟楷等人再提案修正「公平交易法」第21條，要求增修業者在「機會型商品兌領機制、取得機率」上，不得登載不實。

公平會書面報告回應指出，多位立委的不同提案中，要求增加的內容，基本上屬於「與商品相關而足以影響交易決定事項」的例示，且該法21條所規範的廣告範圍，本來就涵蓋線上遊戲等所有有交易行為的商品，因此建議將相關內容增訂在該法21條下「處理原則」裡的案件類型和例示中即可。也就是說，不必走立院程序修法，只要公平會決議後公告即可。

李鎂於經委會上更向多位立委承諾，由於增加例示需要具體描述相關不實廣告的態樣，因此將在一個月內將原則方向訂出來，經過稽查、與業者盤點討論會再三個月內完成修正。

不過，李鎂回應立委高嘉瑜質詢時也表示，「公平交易法」管轄範圍只限於「影響消費者作交易決定的廣告」，也就是說「如果消費者不需要做交易的決定，那就不是不實廣告的內容」；另外，對於機率公告不實的定義，李鎂強調，「我一直都在花錢買樂透，但一直都沒有中」和「樂透設計上就根本不讓人中」是不一樣的。

資深手遊玩家對此提出質疑，假如遊戲中的卡池需要用抽卡道具來抽，而抽卡道具可在遊戲進行中無償獲得少數、另外花錢購買多數，無課玩家也可以抽卡，只是相對抽卡次數較少，那麼遊戲抽卡相關廣告中的機率，到底算不算「影響消費者作交易決定」呢？而玩家又要如何證明，多位玩家抽到稀有卡的機率很小，到底只是全體「非洲人」（抽卡手氣很差），或是機率設定真的有問題呢？玩家擔憂，就算「處理原則」修正過後，仍不能完整保障玩家權益。