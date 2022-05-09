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國家級火箭發射場落腳何處？ 科技部點名「這兩縣」

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
科技部「短期科研探空火箭發射場域」落腳屏東旭海部落。圖為原預訂5月初首次啟用發射陽明交大科研探空火箭，最後因天候及航電飛控系統故障而取消。圖／江睿智攝
科技部「短期科研探空火箭發射場域」落腳屏東旭海部落。圖為原預訂5月初首次啟用發射陽明交大科研探空火箭，最後因天候及航電飛控系統故障而取消。圖／江睿智攝

科技部已選定屏東縣牡丹鄉旭海村做為「短期科研探空火箭發射場域」，今年初正式啟用；未來科技部將進行「國家級火箭發射場」，選址作業，科技部長吳政忠今（9）日在立法院表示，未來大型火箭發射場域應會落腳於台灣東部或東南部，亦即屏東或是台東。

立法院教育及文化委員會9日邀請吳政忠出席就「我國太空發展現況與未來布局」進行專題報告。朝野立委關切國家發射場域的選址。

吳政忠表示，牡丹鄉旭海科研發射場場域太小，周邊設備相對簡陋，必須另覓其他地點作為國家火箭發射場，其條件是面海、近赤道；應該會在台灣東部或東南部，換句話說，不是台東就是屏東。

科技部前瞻司長陳國樑表示，目前共有三、四個地方正在評估，土地比較多是跟原住民部落重疊，但因涉及各區域諮商同意權，仍須依法處理。

位在屏東旭海部落的屏東旭海部落，場地過小，科技部將另覓場域規畫為「國家火箭發射場」。圖／江睿智攝
位在屏東旭海部落的屏東旭海部落，場地過小，科技部將另覓場域規畫為「國家火箭發射場」。圖／江睿智攝
屏東牡丹鄉旭海部落海邊，矗立科技部「短期科研探空火箭發射場域」告示牌；另一邊發射台上，是原預訂5月初首次發射陽明交大科研探空火箭。圖／江睿智攝
屏東牡丹鄉旭海部落海邊，矗立科技部「短期科研探空火箭發射場域」告示牌；另一邊發射台上，是原預訂5月初首次發射陽明交大科研探空火箭。圖／江睿智攝
位在屏東旭海部落的屏東旭海部落，場地過小，科技部將另覓場域規畫為「國家火箭發射場」。圖／江睿智攝
位在屏東旭海部落的屏東旭海部落，場地過小，科技部將另覓場域規畫為「國家火箭發射場」。圖／江睿智攝

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