國家級火箭發射場落腳何處？ 科技部點名「這兩縣」

科技部已選定屏東縣牡丹鄉旭海村做為「短期科研探空火箭發射場域」，今年初正式啟用；未來科技部將進行「國家級火箭發射場」，選址作業，科技部長吳政忠今（9）日在立法院表示，未來大型火箭發射場域應會落腳於台灣東部或東南部，亦即屏東或是台東。

立法院教育及文化委員會9日邀請吳政忠出席就「我國太空發展現況與未來布局」進行專題報告。朝野立委關切國家發射場域的選址。

吳政忠表示，牡丹鄉旭海科研發射場場域太小，周邊設備相對簡陋，必須另覓其他地點作為國家火箭發射場，其條件是面海、近赤道；應該會在台灣東部或東南部，換句話說，不是台東就是屏東。