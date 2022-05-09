北極星大股東陳賢哲首度公開發聲 三大理由投這家公司

北極星藥業-KY（6550）預計6月上旬由興櫃轉上市，該公司董事、前松翰科技董事長陳賢哲日前在上市前業績發會上，首度公開談到他的投資北極星藥業的緣由，他強調自己並不是因為有多大的遠光，只是憑藉三項基本的觀念而做了投資決定：看人、看題材、看格局。

北極星藥業日前舉辦上市前業績發表會時，出席的經營團隊除了董事長陳鴻文、執行長陳紹琛、財務長黃藍瑩之外，另一位列席台上的，是顯少公開露面的陳賢哲。

北極星藥業目前實收資本額72億元，為資本規模最大的新藥研發公司，2019年底，公司經營處於營運最低谷時，陳賢哲大手筆投資30億元給北極星藥業，讓公司有了新的活水，能支持一系列新藥臨床試驗繼續發展。

當日業績發表會結尾前，有法人提問最後一個問題：北極星藥業2019年曾面臨資金短缺，甚至瀕臨破產邊緣，陳賢哲毅然大筆投資北極星的緣由為何。

陳賢哲表示，投資北極星藥業根本不是自己多有遠光，只是憑著一般投資的ABC法則。他指出，投資最重要第一件事是人，人一定要有使命感，他投資北極星是因為遇到了陳鴻文，「他爸爸肝癌末期，居然能夠靠北極星的新藥醫好，這是非常不可思議的事」。

陳賢哲形容，陳鴻文本身是唸半導體出身，但是他會不恥下問向長庚醫院的醫師請教，最後終於發現陳鴻文的父親肝癌被治好的原因，是一種可與肝癌對應的特定基因標記SNP-WWOX，雖然只佔台灣人口的8至10%，但只要能開發出新藥，日後這類肝癌患者或許可以不用再開刀，且公司也發現這個基因標記也與直腸癌有關連，目前已開始規劃展開另外的臨床試驗。

陳賢哲說，投資北極星藥業的第二個理由是題材，北極星發展的藥物ADI-PEG 20是一種代謝療法的平台，可對應許多不同癌症，作用是將癌症的養份分解掉，「如果得了癌症，第一個應想到以北極星的藥把癌細胞餓死」，日後不再需要透過化療等方式，造成身體的傷害。

第三是格局，陳賢哲說，北極星藥業在美國、台灣及中國大陸都有基地，希望台灣的生物製藥能走到國際，讓台灣培育的許多人才，都能藉由北極星藥業，日後在全世界生物製藥領域佔有重要的地位。