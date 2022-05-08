300億元租金補貼7月開放申請 減輕媽咪負擔

行政院宣布的「300億元中央擴大租金補貼專案」，相關規定預計在6月公告，7、8月開放線上申請。內政部營建署表示，為鼓勵婚育，針對育有未成年子女家庭，將提高補貼金額從1.4倍起，每生1個多0.2倍，懷孕中的胎兒也可計入未成年子女數，民眾申請時需主動檢附媽媽手冊，以便審查人員確認補貼金額。

營建署指出，專案將租金補貼戶數從目前12萬戶，提升至50萬戶，並對初入社會單身青年、新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家庭的補貼金額給予至少1.2倍至1.8倍加碼，總經費也從目前每年57億元增加至300億元，可有效減輕租屋民眾生活負擔。

此外，對於育有未成年子女（含胎兒）家庭也具體提高補貼金額，育有1人提高至補貼金額1.4倍、2人提高至1.6倍、3人提高至1.8倍，每生1個多0.2倍，育兒加碼無上限，讓政府成為育有子女或準備生育的家庭的靠山，租屋生活也能更安心。

另租金補貼金額按照地區、家庭成員人數、是否具弱勢身分等，區分為2000元至8000元不等。

營建署以新北市市區租屋族為例，原先育有1名未成年子女的1家3口家庭，若無弱勢身分，補貼金額每月最高4000元，若銜接「300億元中央擴大租金補貼專案」，預定自10月起，可領取新制租金補貼金額每月最高5600元（4000元乘以1.4倍）。

假設現在懷有第2胎，申請時檢附媽媽手冊，到時候補貼金額可再提高至每月最高6400元（4000元乘以1.6倍），減輕媽咪及家庭的租屋負擔。營建署表示，相關前置作業正在規畫中，預計6月公布相關規定， 7月1日至8月31日開放受理，申請網站會另行公布。