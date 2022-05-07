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勞退自提自選？勞長：可討論 須優先保障勞工權益

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

近來外界都有開放勞退自提自選的呼籲，勞動部調查亦顯示有四成三勞工贊成開放自選。對此，勞動部長許銘春表態，「可討論，須優先保障勞工權益」，例如投信業者是否能供保證收益的設計。

新制勞退自2005年7月上路，除了雇主每月固定提繳6%外，勞工亦可在1%至6%範圍自提。隨著勞退新制基金績效與分紅提升，願意參與自提勞工逐年增加，現約有85萬勞工自提。許銘春接受本報訪問時，首度對勞退自選自提表達看法，她認為「若要開放自選，勞工權益要能被保障」。

許銘春強調，目前政府的勞退自提方案，提供勞工免稅、保本、保證收益（二年期定存利率）、免收手續費等優惠，勞工不用煩惱如何選擇投資組合，也不用擔心受到市場波動的影響，就能享有保本、保息、免稅、賺錢分紅等等好處。

若要開放自提投資自選，她表示，「這些好處通通都沒有了」，因此站在勞動部立場，必須考量該如何兼顧勞工權益的衡平。例如，勞動部內部討論提到，投信業者是否提供最低保證收益，「這的確是好方法」。

她表示，勞退金是勞工的「老本」，退休後就是靠這個錢，勞動部優先要考慮的是要先讓勞工老本保住，其次才是追求投資報酬率。她觀察，絕大多數勞工終日為生活奔忙，沒有時間投資理財，更多勞工恐也未具備投資基本概念。

在開放自選投資方案的呼聲中，有人建議現行勞退基金制度參照現有的基富通「好享退」實驗計畫，由學者、專家組成的小組來挑選投資標的；許銘春認為，不論再怎麼嚴格把關，事實上任何投資都沒有穩賺不賠的。

許銘春表示，勞動部對勞退自提自選議題，願意抱持開放態度討論，聽取各界的聲音與意見，更重要是要進一步了解勞工對勞退自提自選的意向與想法，並聽取相關部會、專家學者意見，在不影響勞工權益的前提下，尋求最大共識。

勞退基金 勞動部

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