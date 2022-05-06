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富達：Fed最終升息幅度將低於市場預期

經濟日報 / 記者張瀞文／即時報導
美國聯準會（Fed）一如市場預期宣布升息2碼。路透社
美國聯準會（Fed）一如市場預期宣布升息2碼。路透社

美國聯準會（Fed）一如市場預期宣布升息2碼（即0.5個百分點），將基準利率升至 0.75%~1% 區間，並宣布將於 6 月 1 日啟動漸進式縮表。這是Fed自 2000 年 5 月以來單次最大升息幅度，也是2006年以來首次連續兩次會議升息。

富達全球宏觀與戰略資產配置主管亞墨德（Salman Ahmed）表示，Fed一如市場預期升息2碼，並宣布量化緊縮（QT）計畫，整體論調仍偏鷹派。但Fed主席鮑爾排除目前一次升息3碼的可能性，並表示在接下來6月與7月的兩次利率會議上，仍可能各升息2碼。這是2000年以來最積極的政策。

亞墨德指出，富達仍然認為Fed最終升息幅度將低於市場預期，美國經濟軟著陸機率較高，但鑑於目前勞動市場強勁且通膨仍高，預期Fed鷹派立場可能會維持持不變。Fed去年犯了政策錯誤，造成通貨膨脹失控，因此接下來，可能會在維持緊縮同時不造成經濟意外衰退的情境下取得平衡。

在資產配置方面，亞墨德指出，考量Fed政策立場，因此富達仍維持謹慎態度，繼續增持美元，減持股票及信用債。股市波動仍將持續，看好擁有強勁競爭力、強大定價能力、穩健資產負債表及評價合理的企業。

Fed 升息 美國聯準會

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