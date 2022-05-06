飯店喊缺工...房務月薪僅2.5萬 勞部霸氣回：請調薪

飯店業喊缺工，希望政府開放飯店業引進移工，勞動部今（6）日回應，以台灣就業通資料來看，去(2021)年住宿餐飲業平均求才薪資為2萬8,847元，而薪資3萬元以下的職缺占比為70.89%，其中房務人員求才薪資起薪平均為2萬5,438元，顯示缺工問題應可透過提高勞動條件等方式改善。

勞動部勞動力發展署表示，已主動聯繫業者提供專案媒合協助，且為積極因應旅館業缺工問題，已與交通部觀光局建立跨部會合作機制，將依觀光局匯集業者具體職缺需求後，立即啟動專案媒合服務計畫，歡迎有求才需求的業者多加運用。

勞動部表示，為協助產業紓緩缺工及維護國人就業權益，發展署已訂定「產業缺工專案推動方案」，對於外界反映特定行業缺工，就會主動聯繫目的事業主管機關或事業單位確認並掌握具體人力需求資訊，據以展開客製化求才服務，協助事業單位補實人力。發展署今（6）日主動聯繫寒舍集團及雲品集團瞭解人力短缺情形，並將運用安穩僱用計畫加強推介，積極媒合人力。另為吸引青年投入，將透過校園徵才、就業講座及大專校院就業輔導窗口等加強宣傳職缺資訊及媒合。

發展署表示，交通部觀光局於今年3月召開「觀光旅館業及旅館業人力短缺研商會議」，邀集各公（協）會及業者了解缺工現況，職缺需求大多為房務員、餐廳內外場人員、大廳接待或櫃檯人員等，決議由觀光局協助調查旅館業人力需求調查，彙蒐缺工業者名單及具體人力需求條件，包括職缺內容及薪資待遇等勞動條件後，提供給發展署後續展開專案媒合服務。

發展署表示，現行移工開放僅限製造業、營造業、農業、海洋漁撈、看護及幫傭等引進，尚未開放服務業。又依據交通部108年「觀光產業人才供需調查及推估」研究報告建議，未來3年旅宿業人才供給不足，而畢業生不願投入主因為薪資條件不符預期；建議業者提高薪資及改善勞動條件。