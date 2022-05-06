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經濟部促成 Meta攜手資策會設亞洲首座元宇宙XR Hub

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

經濟部將國際資源引入台灣，今（6）日正式由Meta資策會宣布Meta亞洲首座「XR Hub Taiwan」在台設立，此產業社群空間座落於數位創新基地（digiBlock C），除了展示台灣元宇宙「國家隊」創意內容開發成果，未來也將成為台灣元宇宙政策討論與產業資訊匯流中樞，加速台灣各產業的人才培育、內容發展與科技創新，創造台灣在地XR生態系共好未來。

「元宇宙XR Hub Taiwan」由蔡英文總統、經濟部林全能次長、美國在台協會孫曉雅處長、經濟部工業局陳佩利副局長、資策會卓政宏執行長、與Meta 朱怡靜總經理共同啟動，見證台灣元宇宙匯流基地的誕生，也以行動支持元宇宙「國家隊」引領未來數位發展，開啟台灣邁向元宇宙的重要里程碑。

另外，疫情無法親訪台灣的 Meta 全球產品長Chris Cox也說，台灣不僅是亞洲的『矽島』，更是至關重要的科技供應鏈夥伴，還擁有眾多活躍且優秀的創作者、藝術家、研究人員及開發者，基於這些理由，我們很興奮與資策會攜手合作，在台灣正式啟用第一座Meta元宇宙XR Hub，相信台灣不僅是Meta元宇宙團隊的重要據點，也將是推動全球創新的關鍵樞紐。」

資策會卓政宏執行長表示，資策會秉持數位轉型化育者（Digital Transformation Enabler）的使命推動產業數位轉型，此次與Meta合作推動亞洲首座元宇宙 XR Hub Taiwan有助於建立數位創新、數位調適與數位轉型的友善循環，希望引入國際夥伴資源加速元宇宙應用在台落地，未來將聚焦台灣文化藝術、經濟商業、社會公益三大領域發展。元宇宙 XR Hub Taiwan後續也將展開於一系列活動，加速台灣掌握元宇宙所帶來的未來數位創新及數位轉型契機，協助台灣產業與社會迎接元宇宙等未來數位科技生活型態。」

元宇宙 Meta 資策會

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