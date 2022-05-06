德國wpd將旗下離岸風電事業 全數出售給美國GIP

負責在台灣建置離岸風電場的達德能源（wpd）德國總部今（6）日於官網宣布，旗下的離岸風電事業將百分之百由美國的全球基礎建設夥伴（Global Infrastructure Partner，GIP）取得。

對於是否影響到台灣風場開發，台灣達德能源回應，「我們這邊對外溝通統一以總部新聞稿內容為主，我們在台灣的相關合作、開發計畫不變；允能風場也都依照原定計畫執行」。

經濟部能源局表示，目前有看到相關訊息，但仍未看到詳細合約內容，是否會影響到達德能源及允能風場興建，能源局將會再向業者詢問。

德國達德能源今日宣布，他們已與GIP達成最終協議，由GIP取得百分之百的wpd離岸風電事業，移交作業將交由監管規定辦理。達德能源表示，wpd離岸風電是有超過20年開發經驗、擁有超過7GW（10億瓦）及跨足14個國際市場的離岸風電公司。wpd離岸風電更是有能力可承擔整條離岸風電供應鏈，包括開發、工程、設計及財務及建築管理等。

wpd離岸風電業務項目包含德國、法國、台灣正在運行及興建中的離岸風場計畫，可負擔30GW產能的離岸風電供應鏈。達德能源營運長歐貝合信（Achim Berge Olsen）將會擔任由GIP併購後事業的執行長。

達德能源財務長畢昂（Bjoern Nullmeyer）表示，wpd是離岸風電市場的先行者，而公司也因為離岸風電事業繁榮。離岸風電團隊過去有了一趟成功且讓人興奮的旅程，也很樂意看到GIP願意把握絕佳的機會來開啟更多身為離岸風電玩家的未來可能性。

wpd會持續強化在歐洲、亞洲及美國等30國家的陸域風電及太陽光電事業，預計在2021年達到2,500MW（百萬瓦），並在2024年可以達到兩倍的裝置容量。

GIP董事長暨合夥人阿德巴約·奧貢勒西（Adebayo Ogunlesi）表示，他們對於能夠投入wpd一流的離岸風電事業感到興奮。該公司過去有卓越的營運、建築及開發經驗及記錄，而我們也相信離岸風電將會是達到淨零排放的重要途徑，非常期待可以與團隊合作，打造全球領先離岸風電企業。

GIP是一家基建投資基金公司，總部位於紐約。該公司成立於2006年5月，其私募股權投資業務遍佈能源、運輸、水源和廢物等領域。