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痛苦指數再飆高！4月CPI年增率再衝上3.38%

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處今天公布4月消費者物價指數（CPI）年增率3.38%，連續九個月破二通膨警戒線，且連兩月破三，續創九年半新高，外食費年增率持續提高為5.56%，創13年以來新高。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，四月CPI持續上升擴大除來自俄烏戰爭造成國際油價走高，雞蛋類漲幅居高不下，年增率24.39%，四月又因天候因素，導致蔬菜類飆升27.70%，上月稍好的水果價格，四月年增率暴增為13.74%，因此四月CPI擴大到3.38%。

4月CPI較上年同月漲3.38％，主因油料費因國際油價居高，加以蔬菜、水果、外食費、肉類、家庭用品及房租上漲所致，惟通訊設備價格下跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果，漲2.85％，再剔除能源後之總指數(即核心 CPI)，漲2.53％。

七大類中變動影響較大者，以食物類漲幅6.91％最大，主因蔬菜受天候不佳及去年低基數影響，價格上漲27.70%，蛋類及肉類因飼養成本提高，價格分別上漲21.39%及5.90%，加以水果、水產品及外食費各漲13.74％、6.31％及5.56％所致。

交通及通訊類漲5.01％：主因國際油價居高，油料費上漲14.92％，交通工具零件及維修費，以及交通工具價格亦分別漲5.59％及2.79％所致，惟通訊設備價格下跌4.71％，抵銷部分漲幅。(3) 衣著類漲2.82％：主因部分服飾優惠較上年減少，成衣價格上漲2.68％所致。

17項重要民生物資年增率4.41%，麵包、麵粉漲幅都在7%以上，雞蛋漲勢24.39%，豬肉也年漲7.66%。

4月躉售物價總指數（ WPI）年增率15.07%，可見進口物價持續升高。

國際油價

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