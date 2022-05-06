空品亮橘燈、備轉容量充足 台電：部分機組環保降載

中央氣象局預估今（6）日起天氣將轉熱，國內用電量也逐漸上升。然而，空汙季今年已結束，但仍有許多機組進行「環保降載」。台電解釋，空汙季雖已在3月結束，但因為環保署發布空品提醒，考量到中午光電發電仍充足，因此可配合降載，但隨著夜尖峰來臨，火力電廠傍晚仍須升載。

空汙季為每年10月至隔年3月，期間將會配合空氣品質推行友善降載減排。然而，目前已經到5月用電高峰，台中、興達及麥寮等燃煤電廠均維持環保減排。

對此，台電解釋，友善降載不分空汙季，而是端看環保署空氣品質指標（AQI），只要供電穩定，那麼在系統供電安全無虞下都可以執行降載。而環保署今天發布高屏地區的橘色提醒，因此在今天備轉容量率達12.1%，也就是供電充裕的綠燈情況下都可以配合降載。

但台電提醒，白天因為太陽光電出力多，所以火力電廠降載沒有問題，但隨著傍晚光電發電量減少後，將會進入夜尖峰，降載空間就會少很多。

而目前天氣逐漸轉熱，回顧去年5月就進入提前進入夏季用電高峰，而近期也出現許多人都在家上班或隔離，推升家庭用電量。

台電回應，大修機組將會陸續在5月中以前回歸，像是裝置容量達550MW（百萬瓦）的台中10號機今日已回歸進入測試運轉，台中6號機也將在近期完成維修。隨著部分機組回歸，部分機組也會進入維修，如和平電廠2號機、麥寮電廠1號機及台中電廠1號機等。

除了上述機組，因為今年水情佳，石門、德基、日月潭等水庫庫容都有達到近九成，因此身為「電力備援投手」的水力發電都可以隨時備援系統，與去年5月旱災情況大不相同。