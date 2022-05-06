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證交所：台灣經濟成長動能持續 投資大眾應理性因應

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
圖為紐約證券交易所。 示意圖／法新社
圖為紐約證券交易所。 示意圖／法新社

近期因美國聯準會（Fed）5月宣布升息2碼，並自6月開始縮表、俄烏戰事持續，油價居高不下，加深市場對通膨的疑慮等不利因素影響，大幅衝擊投資人信心，使得國際股市與台股近期波動劇烈。台灣證交所提醒投資人，國際情勢動盪，連帶造成台股短期震盪難免，投資大眾應保持理性，審慎評估經濟基本面。

另外，近期國內外各機構對於台灣經濟成長率持續樂觀，亞洲開發銀行（ADB）下修亞洲開發中國家GDP成長預期，但逆勢調升台灣GDP展望至3.8%；中央銀行及行政院主計總處則分別預期4.03%及4.02%的GDP成長率；而台灣經濟研究院的最新預測，預估111年GDP成長率高達4.10%，並認為進出口與外銷訂單成長續強，民間投資依舊強勁。

上市公司近年來財務業務表現皆相當優異，證交所呼籲投資大眾應理性分析相關情勢，證交所也會密切關注國際局勢對市場的影響，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。

GDP 證交所

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