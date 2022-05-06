國際油價再漲中油苦吞 國內下周預估續降0.1元

國際油價續漲，專家表示，依照浮動油價調整機制，下周油價每公升應調漲4.1元，不過中油持續以油價平穩機制吸收，目前預估每公升將調降0.1元。

國際油價由於俄國準備入侵摩爾多瓦共和國、歐盟提議半年內逐步停止進口俄國原油，持續上漲，累算至5月5日的7D3B周均價為106.70美元，較上周102.45上漲4.25美元。同時，新台幣兌美元匯率29.521元，較上周29.416貶值0.105元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，專家預估，下周汽油零售價每公升調漲4.1元，柴油調漲5.5元。加入油價平穩機制考量，實際價格可能為汽、柴油各調降0.1元。