四大因素衝擊 南亞4月營收月減近2成

南亞（1303）今（6）日公告4月合併營收為297.0億元，較3月減少73.0億元，月減19.7%。南亞董事長吳嘉昭表示，受到大陸防疫管控、EG計畫性減產，以及俄烏戰爭、通膨影響消費所致，在四大產品產銷量均減少下，4月營收較3月衰退。

相較去年4月各項產品市況均佳、比較基期較高，今年則因大陸疫情多點擴散，隨封控措施加嚴，大幅限制了經濟活動，使產品產銷量減少。吳嘉昭指出，除了電路板、聚酯產品及1.4BG（丁二醇）營收成長外，其他產品皆不如去年同期，4月合併營收較去年同期減少52億元，減幅14.9%。

吳嘉昭表示，因大陸各地4月開始實施疫情管控措施，使原物料及產品運輸受阻，而上海與電子產業重鎮昆山執行嚴格的封控政策，更對電子供應鏈造成顯著影響，導致進出貨困難、生產人力不足、長短料問題加劇，限制了上下游廠商、客戶的營運，因此電子材料部份的產銷量明顯減少。

化工產品部分，受麥寮EG產線計畫性停車，產銷量減少，同時售價方面，則因下游聚酯業受到疫情封控影響，開動率降低，使得EG月均價下跌6.2%。不過1.4BG因國際市場需求仍佳，再加上歐美同業將陸續定檢，使價格上漲，雖然銷量減少，但營收不減反增。

聚酯產品部份，美國地區需求維持良好，本月調漲產品售價；然因大陸管制人流、物流，影響商品製造與零售，加上全球通膨及俄烏戰爭影響民間消費能力，使下游客戶提貨較為保守，4月整體銷售量還是呈現下滑，營業額減少10.0億元。

至於塑膠產品，受到大陸疫情封控措施，影響下游廠商開工率及民生消費活動，造成訂單延後、交運量減少，4月營業額減少5.3億元。