工總新任秘書長 勞動部前次長陳益民接任

工總新理事長、聯華神通集團董事長苗豐強上任後，首要任務是延攬工總新秘書長，今（6）日傳出苗豐強已決定延攬前勞動部政務次長、行政院顧問的陳益民出任，希望借重陳益民的專長，促進勞資關係發展。

針對這項消息，工總內部幕僚人員並未否認。據了解，陳益民正在辦理行政院顧問的辭任作業。

工總前任理事長王文淵因為與前秘書長蔡練生意見不合，主動請辭理事長職務，工總上月初召開臨時理監事會，通過王文淵的請辭案，並選出苗豐強接任理事長；蔡練生則自請退休，轉任會務顧問。

針對苗豐強找來嫻熟勞資事務的陳益民出任工總秘書長，據了解，他的考量是外界認為台灣的經濟要發展，並把成果合理分享給勞工，必須透過勞資密切的合作才能達成，陳益民擁有熟悉勞動事務背景，期許長久以來被勞資雙方認為重協調、行事人和為貴的陳益民可扮演好勞資雙方「橋樑」的角色。

陳益民原本擔任行政院顧問，日前申請退休獲准，他曾在勞動部擔任過多項重要首長職務、熟稔勞動事務。他曾歷任勞動條件處處長，熟悉勞工基本大法勞動基準法；職業訓練局局長，就業、訓練、外勞業務一手包；勞工保險局總經理，對勞資雙方重視的勞保年金、勞保基金著力甚深；最後在勞動部政務次長任內總其成，被形容是歷任部長的得力助手。

對於苗豐強找來陳益民擔任秘書長，展現掌管工總後的新思維，相關人士形容，這樁人事安排不僅是高招，也用心良苦。