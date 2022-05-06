3月低溫降雨釀「葡萄災害」 今開放農民申請損失補助

今年3月連續低溫下雨，造成台中市巨峰葡萄花穗授粉受精不良，經農政單位會勘認定，已達到天然災害救助標準。行政院農委會昨公告，今天起至16日，開放受災損失率達20％以上農友，攜證件向災區公所申請，每公頃救助9萬元，另市府加碼補助復耕資材1萬元。

台中市葡萄集中於新社、后里及外埔區種植，面積約408公頃，但今年3月連續低溫下雨，造成巨峰葡萄花穗授粉受精不良，出現高比例的「單偽結果」，俗稱石頭葡萄，損失慘重；中市農業局表示，台中市葡萄目前平均受損程度37%，經相關農政單位會勘認定，已達天然災害救助標準。

農委會昨公告，台中市為辦理巨峰葡萄今年3月鋒面(遲發性)農業天然災害現金救助地區，農民可於今起至16日，攜帶國民身分證、存款簿及土地登記謄本，向受災地區公所提出申請；若非土地所有權人者，應再檢附委託經營契約書、租賃契約書或土地使用同意。