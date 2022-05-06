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獨／工總新任秘書長 內定勞動部前次長陳益民

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
工總理事長苗豐強找來勞動部前次長陳益民擔任工總秘書長。本報資料照片
工總理事長苗豐強找來勞動部前次長陳益民擔任工總秘書長。本報資料照片

工總前理事長王文淵日前請辭引發工總高層人事大地震，據了解，聯華神通集團董事長苗豐強接任工總理事長後，已決定延攬曾任勞動部前政務次長、行政院顧問的陳益民出任工總秘書長，希望借重陳益民的專長，促進勞資關係發展。

王文淵因為與工總前秘書長蔡練生意見不合主動請辭理事長職務，工總上月初召開臨時理監事會，通過王文淵的請辭案，並選出苗豐強接任理事長；蔡練生則自請退休，轉任會務顧問。

針對苗豐強找來嫻熟勞資事務的陳益民出任工總秘書長，據了解，他的考量是外界認為台灣的經濟要發展，並把成果合理分享給勞工，必須透過勞資密切的合作才能達成，陳益民擁有熟悉勞動事務背景，期許長久以來被勞資雙方認為重協調、行事人和為貴的陳益民可扮演好勞資雙方「橋樑」的角色。

陳益民則表示，自己過去工作經驗，對產業的發展與資方關心的議題並不陌生，也常常和經濟部門及產業界討論相關議題。例如職業訓練培訓人才、就業服務找尋人才、引進專業人才與技術人力。他將在這樣的基礎上，持續傾聽產業界的心聲，向政府反映他們在經營上所面臨的困境，並共同尋求解決之道，希望能善盡工總秘書長職責。

陳益民原本擔任行政院顧問，日前申請退休獲准，他曾在勞動部擔任過多項重要首長職務、熟稔勞動事務。他曾歷任勞動條件處處長，熟悉勞工基本大法勞動基準法；職業訓練局局長，就業、訓練、外勞業務一手包；勞工保險局總經理，對勞資雙方重視的勞保年金、勞保基金著力甚深；最後在勞動部政務次長任內總其成，被形容是歷任部長的得力助手。

對於苗豐強找來陳益民擔任秘書長，展現掌管工總後的新思維，相關人士形容，這樁人事安排不僅是高招，也用心良苦。

勞動部 王文淵

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