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Fed升息央行怎跟？專家模擬四情境、揭房市結局

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
示意圖。記者游智文／攝影
示意圖。記者游智文／攝影

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息2碼，為22年來最大升幅，並從6月開始每個月475億美元的速度縮表。央行會怎麼跟進？房市趨勢專家李同榮模擬四種情境，並預料四種情境皆無法對房市產生立即性的影響，今年房市仍處於主升末段軌道上，呈現驚驚漲格局。

李同榮表示，6月央行理事會升息決策有四種可能情境，包括維持現狀、升息半碼、升息一碼、升息兩碼。

維持現狀機率不高，除非4、5月台灣消費者物價指數（CPI）有緩和現象，控制在3%以下年增率，且美國通膨也有趨緩，Fed升息幅度不高，這種情境下，央行才有可能利率維持現狀。而對房市而言，沒有升息干擾的影響，自然會維持多頭走勢。

升息半碼機率也不高，除非全球繃緊神經面對通膨採因應措施，俄烏戰爭緩和，石油價格不再飆升，全球通膨趨緩及國內CPI控制在3%左右。升息半碼才有可能。對房市而言，僅升息半碼也沒太大影響，仍然維持多頭走勢

第三，升息一碼：利率升息一碼，就是重貼現率調高0.25至1.75%，放款融通利率調高至2%，此種情況最有可能。

主要理由是全球通膨短期難以降溫、俄烏戰爭持續延燒，石油與天然氣之戰影響油價丶運價丶物價，Fed持續以二碼以上速度升息丶加上六月起縮表效應，而台灣CPI持續上升3%以上，對全球與台灣經濟發展造成負面影響，央行也勢必跟進。一方面維持國際間利率變動的平衡，另一方面抑制通貨膨脹與收縮氾濫游資，同時，對上升中的房價也會產生抑制效果。

對房市而言，房貸負擔仍然在可忍受範圍，只是心理層面會產生觀望氣氛，但因通膨關鍵因素未消，保值心理仍然大過觀望態度，房價續漲，但漲勢會收斂，交易量會稍受影響，房市仍然維持在多頭走勢上。

第四，升息兩碼：利率升息兩碼，就是重貼現率調高0.5至2%，放款融通利率調高至2.25%，此種現象是最壞情況，但應該不致在六月發生，除非Fed利率連兩次再調升三碼以上，而台灣也不一定會跟進。另外，除非台灣通膨也在失控狀況下，才有可能發生。

這種情況對房市而言，房貸利率負擔加重，但仍未到臨界點4-6碼，抗通膨的剛性需求仍然會支撐房市基本盤，此時，也就是抗通膨與升息之間的力量拉扯與較勁，台幣貶值與抗通膨的心理仍然會勝於升息的壓力，房市仍會維持在上升軌道，價小漲丶量微縮。

李同榮表示，預測房市要能以宏觀角度分析，綜觀上述四種情況分析，對房市影響，都是相同結局，抗通膨與擔心台幣持續貶值的預心理會暫時勝於升息所帶來的壓力，因此，今年房市仍然處於多頭走勢軌道上驚驚漲，只是房價漲幅會收斂，而交易量會稍受影響。

升息 房市 通膨

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