110年農林漁牧業就業人口54.2萬人 年減1.1%

在首季的減資潮中，友達的減資動作格外引起討論，由於面板業向來是重投資產業，面板龍頭友達今年竟破天荒宣布「減資」，並承諾未來3年會有穩定股息報酬。此公告一出，業界一片譁然，友達年初才宣布啟動千億新廠投資案，僅隔一個月就來宣布減資，背後原因是為了什麼？

2022-05-06 12:00