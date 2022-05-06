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110年農林漁牧業就業人口54.2萬人 年減1.1%
主計總處發布國情統計，110年我國農林漁牧業就業人口54.2萬人，較109年減0.6萬人或減1.1%，顯示隨著務農人口逐漸步入高齡，從業人口也逐年減少。
若按性別觀察，男性農業人口一直都是高於女性，110年男、女性分別為39.3萬人（占72.5%）及14.9%萬人（占27.5%），較109年分別減1.3萬人及增0.7 萬人。與106年相較，男性減3.2%，減幅大於女性（減1.3%），致110年性別差距由106年男多於女25.2萬人，縮減至24.4萬人。
依行業別觀察，110年農業人口以「農牧業」萬人（占89.5%）居多，「漁業」及「林業及伐木業」分占9.8%及0.7%；與106年相較，僅「漁業」増0.2萬人，其餘業別均呈減少。按性別及行業別交叉觀察，110年各業別均以男性較多，女性以「林業及伐木業」占1/3 相對較高，「漁業」僅占17.0%較低，性別差異明顯。
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