快訊

整理包／衝刺倒數！111國中教育會考大補帖 各科必考重點一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

俄烏戰爭推升農工原物料價格 Q1對東協出口增24.9%

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處發布國情統計，110年隨疫情漸獲控制，全球經濟穩健復甦，加上新興科技應用擴增帶動電子零組件出口大幅增加，我國對東協出口達702億美元，創歷年新高，今（111）年第1季由於俄烏戰爭推升國際農工原物料價格漲勢，對東協出口200億美元，年增24.9%，進口增 23.9%。

主計總處表示，東協為我國重要出口市場，依財政部統計，106年對東協出口金額585億美元，占出口總值18.5%，107-109年受全球貿易爭端干擾、國際油商移轉儲油地區（由菲律賓轉至南韓），及COVID-19 疫情拖累等影響，對東協出口連續3年呈現縮減。

主計總處表示，110年隨疫情漸獲控制，全球經濟穩健復甦，加上新興科技應用擴增帶動電子零組件出口大幅增加，對東協出口達702億美元，創歷年新高，年增32.0%。今(111)年第1季由於俄烏戰爭推升國際農工原物料價格漲勢，對東協出口200億美元，年增24.9%。我國自東協進口自106年起連續5年增加，110年進口值達472億美元，為歷年最高，今年第1季較上年同期續增23.9%。

111年第1季我國對東協出口之主要貨品以電子零組件(占%)居首，較上年同期增36.4%；其次為基本金屬及其製品(占7.1%)，增23.3%；其餘貨品亦多呈增勢。進口部分，亦以電子零組件(占31.5%)為大宗，年增15.0%；基本金屬及其製品(占11.5%)居次，年增60.4％，礦產品因增逾1倍，占比提高至9.8%，其餘貨品進口亦大多較上年同期增加。

東協 電子零組件

延伸閱讀

俄羅斯掐歐洲能源命脈 德國淪俄烏戰爭輸家

俄烏戰爭改寫世界格局 東西對抗新冷戰成形

大立光4月營收掉16% 保守看5月

宏碁 首季每股賺0.74元

相關新聞

確診居家照護 勞保有給付

因應本土疫情急速升溫，確診人數不斷創高，勞動部昨（5）日宣布，勞工確診居家照護期間，如不能工作，以致未能取得原有薪資者，...

俄烏戰爭推升農工原物料價格 Q1對東協出口增24.9%

主計總處發布國情統計，110年隨疫情漸獲控制，全球經濟穩健復甦，加上新興科技應用擴增帶動電子零組件出口大幅增加，我國對東...

全球財經／聯準會升息「補破網」力抗通膨 時機是否太晚？

美國聯準會（Fed）4日將基準利率提高0.5個百分點，這是對抗40年來最高通膨的最激進動作，也是2000年來最大幅度的升息。 Fed也宣布分階段縮減資產負債表，允許到期債券到期不續作，同時對其餘部分進行再投資。從6月1日開始，減少300億元的美國國債和175億元的抵押貸款支持證券（MBS）。3個月後，再擴大縮減美國國債上限到600億美元，MBS則是350億美元。...

聯準會鷹式作風添壓力 學者估央行6月跟進升息

美國聯準會宣布升息2碼，符合市場預期，股市紛紛收紅慶祝。不過學者普遍認為，美國聯準會接連升息，台灣不太可能置身事外，預估...

快篩陽性視同確診理賠？產險主管坦言：史上最大變化球

指揮中心今天宣布「快篩陽性視同確診」新防疫政策，將牽涉防疫保單理賠認定改變，金管會請產險公會盡快訂定防疫理賠指引，有業者...

「快篩陽視同確診」保單賠不賠？產險公會：暫持保留立場

中央流行疫情指揮中心今宣布，居隔、居家檢疫、自主防疫者若快篩陽性，經醫事人員確認後，就是確診，不用再PCR，從5月12日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。