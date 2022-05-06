聽新聞
test
0:00 / 0:00
俄烏戰爭推升農工原物料價格 Q1對東協出口增24.9%
主計總處發布國情統計，110年隨疫情漸獲控制，全球經濟穩健復甦，加上新興科技應用擴增帶動電子零組件出口大幅增加，我國對東協出口達702億美元，創歷年新高，今（111）年第1季由於俄烏戰爭推升國際農工原物料價格漲勢，對東協出口200億美元，年增24.9%，進口增 23.9%。
主計總處表示，東協為我國重要出口市場，依財政部統計，106年對東協出口金額585億美元，占出口總值18.5%，107-109年受全球貿易爭端干擾、國際油商移轉儲油地區（由菲律賓轉至南韓），及COVID-19 疫情拖累等影響，對東協出口連續3年呈現縮減。
主計總處表示，110年隨疫情漸獲控制，全球經濟穩健復甦，加上新興科技應用擴增帶動電子零組件出口大幅增加，對東協出口達702億美元，創歷年新高，年增32.0%。今(111)年第1季由於俄烏戰爭推升國際農工原物料價格漲勢，對東協出口200億美元，年增24.9%。我國自東協進口自106年起連續5年增加，110年進口值達472億美元，為歷年最高，今年第1季較上年同期續增23.9%。
111年第1季我國對東協出口之主要貨品以電子零組件(占%)居首，較上年同期增36.4%；其次為基本金屬及其製品(占7.1%)，增23.3%；其餘貨品亦多呈增勢。進口部分，亦以電子零組件(占31.5%)為大宗，年增15.0%；基本金屬及其製品(占11.5%)居次，年增60.4％，礦產品因增逾1倍，占比提高至9.8%，其餘貨品進口亦大多較上年同期增加。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言