俄烏戰爭推升農工原物料價格 Q1對東協出口增24.9%

主計總處發布國情統計，110年隨疫情漸獲控制，全球經濟穩健復甦，加上新興科技應用擴增帶動電子零組件出口大幅增加，我國對東協出口達702億美元，創歷年新高，今（111）年第1季由於俄烏戰爭推升國際農工原物料價格漲勢，對東協出口200億美元，年增24.9%，進口增 23.9%。

主計總處表示，東協為我國重要出口市場，依財政部統計，106年對東協出口金額585億美元，占出口總值18.5%，107-109年受全球貿易爭端干擾、國際油商移轉儲油地區（由菲律賓轉至南韓），及COVID-19 疫情拖累等影響，對東協出口連續3年呈現縮減。

主計總處表示，110年隨疫情漸獲控制，全球經濟穩健復甦，加上新興科技應用擴增帶動電子零組件出口大幅增加，對東協出口達702億美元，創歷年新高，年增32.0%。今(111)年第1季由於俄烏戰爭推升國際農工原物料價格漲勢，對東協出口200億美元，年增24.9%。我國自東協進口自106年起連續5年增加，110年進口值達472億美元，為歷年最高，今年第1季較上年同期續增23.9%。

111年第1季我國對東協出口之主要貨品以電子零組件(占%)居首，較上年同期增36.4%；其次為基本金屬及其製品(占7.1%)，增23.3%；其餘貨品亦多呈增勢。進口部分，亦以電子零組件(占31.5%)為大宗，年增15.0%；基本金屬及其製品(占11.5%)居次，年增60.4％，礦產品因增逾1倍，占比提高至9.8%，其餘貨品進口亦大多較上年同期增加。