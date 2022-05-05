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穎崴與美國測試廠專利訴訟和解 尋求未來合作機會

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

測試介面大廠穎崴（6515）今（5）日公告，公司與旗下美國子公司WinWay Technology International,Inc.和美國測試廠Johnstech International Corp.專利訴訟和解。

雙方和解的相關文書案號:3:21-cv-05466， 穎崴說明，基於商業考量，本公司與Johnstech International Corp.於111年5月5日簽署和解協議，Johnstech International Corp.將撤回向本公司及子公司WinWay Technology International,Inc.之訴訟及損害賠償請求，公司及子公司無須支付和解金，雙方將尋求未來商業合作機會。

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