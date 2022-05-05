穎崴與美國測試廠專利訴訟和解 尋求未來合作機會

上市櫃公司近期掀起減資潮，今年前3個月就有19家上市櫃公司減資，當中不乏長榮、國巨、友達等知名上市公司，尤其長榮在3月15日宣布減資六成後，股價一度大幅重挫。過去減資是助攻股價，現在反而成為「票房毒藥」，為何如此？主要是儘管減資表面上「大家一起減」無損股東權益，但其實小股東最擔心公司派後續小動作，讓小散戶吃悶虧，因此減資加重了市場賣壓。

2022-05-05 17:00