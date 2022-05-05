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貿聯再獲公司治理評鑑前百分之五排名最高級距

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

全球連接線束解決方案領導廠商貿聯-KY（3665），在台灣證券交易所揭曉的第八屆公司治理評鑑名列前 5%，與「市值100億元以上之電子類」上市櫃公司排名前10% 級距，再度榮獲此兩項排名最優等級，再次展現貿聯長期重視董事會治理與運作、完善資訊透明、維護股東權益、落實永續發展的決心與成果。

貿聯在公司治理的作為，涵蓋發揮公司治理及永續發展委員會以及公司治理主管功能、進行董事會暨功能性委員會外部績效評估、企業永續發展報告通過第三方查驗，以及提供更優化的投資人訊息揭露。同時，正在導入台灣智慧財產管理規範(TIPS)、公司治理制度評量等驗證。

董事長梁華哲表示：「貿聯持續深耕公司治理，並積極落實誠信治理、強化董事會職能、提升公司經營績效，致力將ESG (即環境、社會、公司治理) 納入長期營運規劃。貿聯團隊將持續投注永續發展，實踐至各項業務。」 貿聯除了本屆公司治理評鑑取得佳績，亦持續獲得國際權威機構肯定，包括連續入選台灣證交所「公司治理 100 指數」、 連續3年榮獲美國《新聞週刊》Newsweek「美國最佳社會責任企業」、蟬聯《亞元雜誌》Asiamoney 台灣地區「汽車及零組件業最傑出公司」，以及再度榮獲2021英國《投資人關係雜誌》IR Magazine票選「大中華地區科技業最佳投資人關係」企業獎。

公司治理評鑑由台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心推動，以「維護股東權益」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」等構面來評鑑上市櫃公司治理年度表現。今年共有913家上市公司和726家上櫃公司，合計 1,639 家企業接受評鑑，依得分排名分為前 5%、 20%、35%、50% … 等七級距，其中前5％企業為此評鑑的最高榮耀，貿聯亦與其他標竿企業同享榮耀。

此外，本年度亦公布受評上市櫃公司所屬產業混合排名，分為四大類組：「金融保險類」、「市值100億元以上電子類」、「市值100億元以上非金融電子類」及「市值50億元以上至100億元類別」等排名，以展現所屬產業及市值規模相近族群之公司治理表現。貿聯在「市值 100 億元以上之電子類」類組評比中，從248家企業中脫穎而出，名列之最優級距。

貿聯

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公司治理績優生 出列

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