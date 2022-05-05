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第1季我國對東協出口增24.9% 電子零組件居首占逾五成

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

主計總處發布國情統計通報指出，今年第1季由於俄烏戰爭推升國際農工原物料價格漲勢，我國對東協出口200億美元，年增24.9%。

主計總處指出，今年第1季我國對東協出口的主要貨品以電子零組件居首，占51.6%，較上年同期增36.4%；其次為基本金屬及其製品，占7.1%，增23.3%；其餘貨品亦多呈增勢。

主計總處指出，東協為我國重要出口市場，依財政部統計，2017年對東協出口金額585億美元，占出口總值 18.5%，2018~2020年受全球貿易爭端干擾、國際油商移轉儲油地區（由菲律賓轉至南韓），及新冠肺炎疫情拖累等影響，對東協出口連續三年呈現縮減。2021年隨疫情漸獲控制，全球經濟穩健復甦，加上新興科技應用擴增帶動電子零組件出口大幅增加，我國對東協出口達702億美元，創歷年新高，年增32%。

至於進口部分，我國自東協進口自2017年起連續五年增加，2021 年進口值達472 億美元，為歷年最高，今年第1季較上年同期續增23.9%。

同樣以電子零組件為大宗，占31.5%，年增15%；基本金屬及其製品居次，占11.5%，年增60.4%，礦產品因增逾 一倍，占比提高至9.8%，其餘貨品進口亦大多較上年同期增加。

東協 電子零組件

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