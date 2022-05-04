台企銀高層人事異動 乙增祥、謝宗助升副總

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

台企銀（2834）高層人事異動，台企銀董事會調整高層人事，調升兩位副總經理級主管，一位是原任企金部協理乙增祥升任副總經理，並擔任代理發言人，另一位是原任行政管理處處長謝宗助升任副總級主管的總稽核，原任總稽核的副總經理欒家瑞將改督導其他業務。

台企銀之前發言人為今年2月底退休的原任副總經理張佑銘，當時台企銀董事會決議因應其退休，調整由時任代理發言人、副總經理林昌育接替出任正發言人，林的代理發言人職務則是由另一位副總經理陳紹晃接任。張佑銘退休當時內部即盛傳乙增祥、謝宗助兩位協理級主管升任副總呼聲最高，如今兩人均獲擢升，與內部預期相符，另同時陳紹晃則是不再兼代理發言人，改由乙增祥兼任。

台企銀 退休

延伸閱讀

高市調整12名官警職務 3人履新月餘再調職

台南小隊長喝花酒掀波瀾 警長呼籲去過者自首

備戰選舉 高雄市府調動9公所區長陳盈秀升副秘書長

影／「烙賽」隊長加「斬手」案二連發 南警質疑不單純

相關新聞

知識付費是門好生意？大陸思維造物上市為何陷泥淖

大陸知識付費市場龐大，不少人願意為了獲取知識花錢。大陸知識付費產品「得到」創辦人、知名脫口秀節目「羅輯思維」主講人羅振宇就因而爆紅大賺，但「得到」和「羅輯思維」的母公司思維造物上市之路曲折，頻頻中斷，知識付費是否是門好生意？業界人士稱，知識付費是剛需，但「思維造物」舊酒裝在新瓶裡。

你聽過「比特幣痛苦指數」嗎？ 央行報你知

中央銀行今（4）日於粉絲專頁上分享金融新知，詳述近期最夯的「痛苦指數」議題。央行表示，近來國內物價有感上漲，主計長朱澤民...

美升息決策將出爐 學者評台灣央行跟進要看3條件

美國聯準會（Fed）即將宣布利率政策決議，外界關注台灣央行後續升息可能性。學者指出，台灣央行會看物價、經濟成長動能以及各...

綠電不再由護國神山全包 經濟部將設計「零售市場」

台灣雖然已經開始綠電交易，但目前皆是「護國神山」等大廠，一次包下一整個離岸風場，中小企業苦於「無綠電可買」。經濟部次長曾...

「絕不會破產」 為何菜鳥公教人員「不適任新制、舊制可能縮水」恐淪最弱勢？

明年上路的退撫新制，將使新進公教人員擁有一套永續的年金制度，解決世代不均現象，但立委呼籲，應開放一定年資以下的現職公教人員自由加入新制。

經長：外界爆料的便宜快篩是中國大陸製 國產產能逐步升高

外界質疑快篩試劑一劑難求，價格過高。經濟部長王美花今天表示，根據外館調查，外界爆料的便宜快篩都是中國製；近期實名制快篩增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。