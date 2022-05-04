台企銀高層人事異動 乙增祥、謝宗助升副總

台企銀（2834）高層人事異動，台企銀董事會調整高層人事，調升兩位副總經理級主管，一位是原任企金部協理乙增祥升任副總經理，並擔任代理發言人，另一位是原任行政管理處處長謝宗助升任副總級主管的總稽核，原任總稽核的副總經理欒家瑞將改督導其他業務。

台企銀之前發言人為今年2月底退休的原任副總經理張佑銘，當時台企銀董事會決議因應其退休，調整由時任代理發言人、副總經理林昌育接替出任正發言人，林的代理發言人職務則是由另一位副總經理陳紹晃接任。張佑銘退休當時內部即盛傳乙增祥、謝宗助兩位協理級主管升任副總呼聲最高，如今兩人均獲擢升，與內部預期相符，另同時陳紹晃則是不再兼代理發言人，改由乙增祥兼任。