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綠電不再由護國神山全包 經濟部將設計「零售市場」

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
台灣雖然已經開始綠電交易，但目前皆是「護國神山」等大廠，一次包下一整個離岸風場，中小企業苦於「無綠電可買」。路透社
台灣雖然已經開始綠電交易，但目前皆是「護國神山」等大廠，一次包下一整個離岸風場，中小企業苦於「無綠電可買」。路透社

台灣雖然已經開始綠電交易，但目前皆是「護國神山」等大廠，一次包下一整個離岸風場，中小企業苦於「無綠電可買」。經濟部次長曾文生今（4）日表示，經濟部已經在研議打造「零售市場」，未來可能要求區塊開發的風電廠、公有地太陽光電場，必須有部分流入零售。

曾文生今天在出席「2022綠電高峰會」致詞時提到，台灣企業對綠電的需求，起初是由於法規和行政命令的「剛性需求」，但在國際間對於綠電的需求加速與改變，愈來愈多企業為了符合供應鏈等要求，需要購買綠電。

曾文生說，但是，以目前台灣綠電交易市場來說，還是批發、躉售階段，也就是可以看到知名大企業包下一整個風場所有發電量的案例，而這些交易案，由於「風場發電量」小於「企業用電量」，因此每一度電都是「有效的」；加上這些企業信評都會很好，對銀行授信很有幫助，也因此非常容易朝這個交易模式進行，造成「少數公司將所有再生能源給包掉了」。

曾文生指出，為了中小企業需求，經濟部正在規劃去形成「零售再生能源市場」，專門供應給小買家。具體方法包括，近期正在盤點公有土地出租作為太陽光電場，以及2026年開始設計的區塊開發離岸風場，這兩者都要有一定比率或一部分釋出給零售市場，去媒合中小企業的需求。

曾文生會後受訪時表示，2025年之後，離岸風電發電量會大增，2026每年約發55億度到60億度電，這些都會到綠電交易市場。他說，經濟部接收到很多風電開發商意見，開發商也想要留一定比率做零售，因為綠電交易應該要豐富而多樣、走向市場，不再像過去都由政府提供。

另外，曾文生也說，長期趨勢上，已經有「全時綠電」的概念，也就是「每一分鐘都使用再生能源」，不再只看總量。這種趨勢下，就會產生中介業者，去協助把多個公司、不同用電模式組合起來，媒合相對應、適合的發電方式和業者。他認為，這種交易模式將會出現在2025、2026年以後，且太陽光電場也會陸續去簽綠電購售合約(CPPA)，經濟部也看好民間中介交易市場的產生。

綠電 太陽光電 曾文生

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