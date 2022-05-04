工程會：公共工程品質安全均有法規制度面完整規定

有報導指公共工程安全欠缺查核機制，行政院公共工程委員會今（4）日強調，對於查核公共工程品質及安全，在法規面及制度面均有完整規定，並已通函全國各機關之稽核與查核單位，加強稽核糾舉租借牌不法的情形。

工程會說明，為提升公共工程品質及確保施工安全，已建構完整公共工程三級品管制度，全國各工程主辦機關共設置49個工程施工查核小組，定期查核各機關工程進度及品質事宜，每年約查核4,200件工程，占全國在建工程約10%。

工程會表示，為確保公共工程施工安全，已將工地安全衛生列為查核重點，要求廠商重視工地安全，並與勞動部建立橫向通報機制，針對高危險之工地加強查核與勞動檢查，確保施工安全。

工程會表示，對於報導提及公共工程廠商租借牌陋習一事，為避免公共工程廠商租借牌情事，《政府採購法》及《營造業法》均有禁止廠商租借牌及其行政、民事、刑事之處罰機制規定。

工程會強調，廠商是否有租借牌情形，在第一線執行工程之主辦機關工程單位及監造現場人員最清楚，主辦機關工程單位及監造應落實審查相關文件及人員資格，現場執行應確實核對實際執行人員是否為廠商代表人。

工程會也提醒，各工程主管機關並應納入查核包含工地人員出勤情形、勞健保、聯絡資訊等，即可發覺是否有轉包的行為。

工程會指出，為強化查核租借牌之補位策進作為，已將相關資訊系統介接法院裁判書系統、內政部營造業與工地主任管理系統，於法院裁判書發現載有違反採購相關法規情形時，即時通知機關依法處理。

工程會指出，另於機關登記專任工程人員、營造業負責人及工地主任時，資訊系統自動比對以防止人員違法兼任工地職務；並已通函全國各機關之稽核與查核單位，加強稽核糾舉租借牌不法的情形。

工程會表示，未來仍將持續要求各機關透過工程督導、施工查核及採購稽核，監督工程團隊於公共工程履約各階段均應各司其職，並發揮自身專業功能，落實工程品質、進度及安全之各項作業，以維工程品質確保公共安全。