解決中小企購綠電需求 經濟部規劃綠電一定比例須零售

台灣綠電市場長期陷入「寡頭」，大部分綠電都由「護國神山」台積電（2330）買下，讓導中小企業無電可買。經濟部次長曾文生今（4）日表示，政府正在規劃新作法，未來公有土地光電場及區塊開發離岸風場有一定比例綠電須投入零售市場，相當於不能再整批出售給單一廠商。

曾文生今日出席由《商業周刊》的「2022綠電交易高峰會」提到，台灣綠電需求一開始是建立在環評要求及「用電大戶條款」等政府法規及剛性需求。但隨著疫情發生，愈來愈多企業響應RE100及COP26後的淨零排放，愈來愈多企業須由購買綠電。

曾文生認為，對於環評及「用電大戶條款」所產生的需求戶一般都是屬於台灣領先產業及大企業，不僅用電量大，可以包下整個綠電案場，「你這個風場發出來的電不管任何時間都小於企業用電，每一度電都是有效的再生能源。」

另外，這些企業信評好，對於簽訂再生能源購售電合約（CPPA）時的商業合約的成立相當有幫助，就會導致大家都說得「少數公司將所有再生能源給包掉了」，而政府來不及供應。

曾文生認為，台灣對於綠電需求最大的張力來自供應鏈要求，因為台灣負責供應許多響應減碳目標的國際大品牌企業。對此，經濟部正在規劃零售的再生能源，也就是專門供應中小企業。

首先，政府正在盤點公有土地出租作太陽光電，而2026年的區塊開發風場也將進入招商階段；目前正在擬定一定比例的公有地標租光電場及區塊開發風場將一定比例發電量留在零售市場。讓他可以媒合中小企業的需要。

曾文生受訪進一步解釋，政府盤點公有土地標租，將會招租條件要求得標廠商將一定比例交由零售市場；另外，離岸風電在2025年後預計每年發電量可達50億、60億度電，屆時就可將部分交由零售市場。

至於規劃有多少比例，以及是否會公布在今年第3季區塊開發的行政契約，曾文生說，目前還在做最後確認，但目前理解很多風電開發商都有意願投入零售市場。

另外，他致詞時提到，世界上有些重要企業像是Google已經提出「全時綠電」觀念，也就是公司每一分鐘用的電都是再生能源發電，而非過去總發電量對應總用電量。

如此將會出現用電媒合上的新模式，比如有行業周一到週五用電多，另外產業周末用電多，是否有中介者可以把把不同用電模式組合起來，找到對應的發電商。他說，這樣模式預計要等到2025年後才會慢慢形成，因此看好民間中介交易市場的作用。