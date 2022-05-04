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晶碩看好大陸市場今年成長拚三成 日本需求平穩回升

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

生技股王晶碩（6491）將在5月24日召開股東常會，董事長郭明棟在致股東報告書中提到今年度營業計劃與未來展望。他表示，去年第4季雖然中國大陸市場的成長開始趨緩，但今年估計整體市場仍能成長20%~30%，晶碩的高製造效率及生產彈性將有助於市場推展；另外日本市場需求則平穩回升，在產品共同開發及渠道互惠加深與客戶的黏著度策略下，預期將持續成長。

郭明棟提到，全球經濟成長儘管在疫苗問世及各國政府的財政刺激下迎來了反彈，然而在變種病毒四起、供應鏈短缺及通貨膨脹的影響下，全球經濟成長預估今年將較去年趨緩1.5%，明年可能會再進一步放緩。不過，全球軟式隱形眼鏡產業營收在去年第1季出現5~10%的反彈性成長後，第2季開始成長率已回到疫情前水準，目前全球隱形眼鏡市場規模已相較疫情爆發前增加2~3%。

主要是有利於產業發展的市場動能不變，包括日拋產品及矽水膠材質使用者的持續增加；長期而言，帶動產業成長的宏觀趨勢維持強勁，估計全球三分之一的近視人口將在30年內擴大至二分之一，而產業亦將維持其4~6%的年成長率。

郭明棟表示，隱形眼鏡屬於高資本投入、高技術門檻、產品認證時程長且法規嚴格的產業。晶碩目前擁有的證照已涵蓋歐盟27國、東亞4國、美國、英國、印度、馬來西亞、越南、泰國、澳洲及新加坡等國家，有信心公司營收將保持優於產業之成長。

晶碩日前公告第1季財報，首季營收14.88億元，年增30%，毛利率較去年同期提升1.2%，主要受惠於產能利用率維持在85%高檔水位，生產效率持續提升。首季歸屬於母公司業主淨利3.6億元，年增60%，EPS5.14元，為歷年同期新高，直逼去年第4季旺季水準。

營收 隱形眼鏡

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