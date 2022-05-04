鄭州封城影響富士康 王美花：可閉環生產

中國大陸疫情持續升溫，除了上海、廣州、昆山多地出現封控。河南省鄭州市昨（3）日宣布，即日起到10日24時，進行一周封控。經濟部長王美花今（4）日說，初步了解鄭州最大是富士康，但可以「閉環生產」。

王美花說，大陸持續疫情調控確實對供應鏈、原料都會有影響；經濟部初步了解鄭州最大台商企業是富士康，而他可以採取閉環生產。

另外，因俄烏戰爭影響到國際原物料，連帶導致國際木片價格大漲，讓造紙業短纖及長纖漿價格也創新高。華紙（1905）率先宣布5月再度各種紙價調漲8%後，在工紙方面，正隆（1904）也說將進行漲價評估，連帶也會造成國人使用的衛生紙漲價。

王美花說，國際原料因運費、國際疫情、能源價格都處於高檔，但昨日經濟部到賣場查價，大部分衛生紙價格目前沒有變動，消費者還是可做不同選擇，也會鼓勵賣場實施平價專區。