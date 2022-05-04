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上班族太忙！自評子女角色僅52分、九成計畫過母親節

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

5月8日就是母親節了，根據yes123求職網調查顯示，高達九成一的上班族表示，「有計畫」慶祝今年的母親節。對於歡度母親節的相關花費，平均預算則落在5,857元。

當然要孝順媽媽，可不是只選在「5月8日」這一天，有些上班族甚至平時就會給「家用」，或是俗稱的「孝親費」。調查顯示，平均一個月下來，孝親支出大約為8,808元，若以「官方經常性薪資」44,123元衡量，給母親的家用部份，大概佔掉月薪的兩成。因此對於這筆孝親費，仍有七成四的人坦言，其實是「有」造成壓力。

觀察本次調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌建議，對於慶祝母親節，不論想送禮、請吃大餐，以及是否給家用孝親，上班族都要「量力而為」，別忘了「心意最重要」，畢竟對母親大人而言，子女的工作能穩定，甚至事業有成，對社會有貢獻，這些才是她最想要收到的禮物。

楊宗斌更指出，同時要能適時回報媽媽，除了提供物質上的享受外，最要緊的是，在精神上給她更多的關心，免得有「子欲養而親不待」的遺憾，可惜在加班文化盛行的台灣，不少離鄉打拚的勞工朋友們，即使想兼顧母親與事業，但就某種程度上來說，卻是心有餘而力不足。

此外，調查還發現，若以現在工作狀況評估，僅有28.4%的上班族覺得，「能夠」兼顧到照顧自己的「媽媽、岳母或婆婆」；代表其餘71.6%算是「無暇兼顧」。整體而言，自評「扮演子女角色」的分數，平均僅打了52.2分，屬於「不及格」，其中甚至有12.9%，自認為「零分」，顯見未來仍需繼續加油。

上述「職場媽媽疲勞指數調查」部份，是由yes123求職網於2022年4月13日到4月28日，以網路問卷進行抽樣，調查有工作、並育有子女的女性會員，有效問卷共1,206份，信心水準為95%，誤差值為正負2.82%。至於〝母親節慶祝商機調查〞部份，是於2022年4月6日到4月21日，以網路問卷進行抽樣，調查「媽媽、岳母或婆婆」仍健在的非在學會員，有效問卷共1,298份，信心水準為95%，誤差值為正負2.72%。

母親節 上班族

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