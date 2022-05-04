升息壓力延續 主要債市資金續呈淨流出狀態

中國封城措施加深了全球對通膨與經濟成長放緩的憂慮，加上美國近期公布財報好壞參半，部分資金流向債券避險。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，過去一周全球主要債市續呈淨流出狀態，其中投資級債與非投資級債淨流出狀態皆有所改善；但因俄羅斯對部分新興東歐國家切斷天然氣供應，新興市場債受到衝擊，單周淨流出金額為債市中較大者。

安聯投信表示，美國聯準會官員近期持續釋出可能計畫加速升息以控制偏高的通膨狀況言論，市場出現對於企業獲利可能會受到升息影響的擔憂，加上烏俄地緣政治動盪對歐洲國家的經濟成長率也帶來影響，升高的避險情緒使美國10年期公債殖利率在過去一周走勢震盪，略為回落至2.8%的水平，但仍在近期相對高位。

安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示，自第二季開始以來，全球金融市場持續面臨包括供應鏈瓶頸、烏俄地緣政治動盪、通膨升溫、美國聯準會縮表加速、中國經濟放緩、全球成長風險等在總經面、政策面、資金面與基本面的各式挑戰。

在基本面部分，許家豪表示，根據國際貨幣基金（IMF）預測，全球經濟成長雖可能面臨下修，但全年仍可處於成長階段。從企業獲利面來看，今年全球企業獲利預估成長8-9%，其中主要上修的動能來自商品相關企業。預估在第二季後，烏俄地緣政治動盪影響造成的能源價格走升、供應鏈中斷和運輸成本增加的影響會逐漸明顯，為企業營收帶來壓力，並進而使全球企業獲利產生下修風險。

但許家豪也表示，隨著下半年各國將陸續解除更多疫情管制措施，民眾消費可望增溫，下半年經濟也仍有表現空間。此外，美國勞動市場近期仍表現強勁，包括失業率與勞動參與率仍在改善中，顯示勞動市場維持緊俏，也維持和支撐了美國的民眾消費動能。

從政策面向來看，許家豪表示，受到地緣政治動盪影響，原物料價格明顯走升，通膨率短期內可能持續偏高。對此，包括美國聯準會等各國央行皆已啟動或加速貨幣正常化措施以控制物價，其中歐美等國的短債利率可能持續走高，使美國公債殖利率曲線趨平發展。整體來說，持續偏高的通膨將使已開發國家央行利率正常化的步調快於預期，並對債券與利率相關資產帶來明顯壓力。

許家豪表示，在未來利率風險恐易升難降、經濟基本面也出現不確定性的狀況下，在債券的投資上建議可藉由調整投資組合的存續期，降低利率敏感度，並可善用短年期非投資等級債策略的特點，在貨幣緊縮的期間抵禦美國公債殖利率走高風險。

許家豪指出，在烏俄地緣政治動盪下，在投資債市時的市場配置上宜控管新興市場相關部位，但如美國等受此動盪影響波及較低、且經濟與信用基本面相對穩健的公司債仍值得關注，加上在市場修正後，投資價值逐漸浮現，故建議可著重在相關區域市場中具有較高息收的公司債，搭配較短存續期的策略，追求收益的同時也嚴控風險。