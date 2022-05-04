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生展首度與全家合作 今推五款機能精華飲

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

生展生技3日宣布，自2020年新冠肺炎疫情爆發以來，人們生活習慣產生巨大的改變，對於健康維持與日常防疫更為重視。美國知名保健品牌威德Weider®攜手生展，首度與全家便利商店合作，將於5月4日推出五款機能精華飲，全方位守護民眾健康。

生展表示，來自美國的保健品牌威德Weider®，擁有85年以上歷史，以科學與專業知識，不斷研發創新營養補充品，從兒童、成年人到銀髮族，提供各年齡層適合的保健選擇，全方位照顧消費者健康。

憑藉多年專業營養保健品經驗，威德Weider®產品開發團隊與專業營養師，分析目前台灣民眾的健康保健需求，攜手國內上櫃生技大廠生展生技和全家聯手推出五款機能精華飲，「金盞花葉黃素飲」、「膠原美妍飲」、「薑黃活力飲」、「蔬果酵素飲」、「馬卡勁能飲」，將於5月4日在全台超過4,000家全家便利商店店鋪以及「全家」App「全+1商城」線上銷售，提供民眾全方位守護，防疫期間無論在家或外出，「美麗」、「健康」都能隨時補充，輕鬆帶著走。

全家便利商店 生技

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