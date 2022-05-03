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仁新子公司眼疾新藥LBS-008 獲美FDA快速審查認定

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

仁新（6696）今（3）日表示，子公司Belite Bio公司旗下治療斯特格病變STGD1的口服候選新藥LBS-008，已獲美國食品藥物管理局（FDA）授與快速審查認定（Fast Track Designation），此項認定是FDA依據LBS-008臨床前實驗數據，與臨床試驗初步數據進行審查而授與，將有利於加速未來申請美國藥證之時程。

仁新董事長林雨新表示，斯特格病變可嚴重損害患者的視力，但迄今尚無藥物獲美國FDA核准上市，存在巨大的未滿足醫療需求，很高興LBS-008能獲得美國FDA授與快速審查認定。

目前Belite正同步進行LBS-008治療斯特格病變青少年病患的臨床二期及全球三期試驗。另外，與斯特格病變有相似病生理學的乾性黃斑部病變，為造成50歲以上人口失明的主因，同樣迄今尚無可醫，預計於今年展開針對乾性黃斑部病變之全球臨床二/三期試驗。

仁新表示，取得FDA授與快速審查認定後，LBS-008可獲得與FDA更密集的會議及書面溝通諮詢。在符合FDA相關條件下，可獲加速核准（Accelerated Approval）與優先審查（Priority Review），及在臨床三期試驗時，可提前遞交新藥查驗登記申請（NDA）所需相關文件的滾動式審查（Rolling Review），以上皆有利加速申請美國藥證時程。

由於LBS-008先前已取得FDA授與斯特格病變孤兒藥認證（ODD）、與兒科罕見疾病認證（RPD），同時也取得歐盟EMA授與斯特格病變ODD，今日獲FDA快速審查認定，將有望進一步挾法規面優勢加速開發時程，早日幫助斯特格病變患者留住寶貴的視力。

FDA 美國 視力

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