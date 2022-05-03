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報稅也要顧資安！KPMG提醒前中後三大要點

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導
KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤提醒，報稅季也是駭客摩拳擦掌的時候，民眾務必秉持線上報稅前、中、後三大安全要點，才能保護個資並避免受到詐騙。KPMG提供。
KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤提醒，報稅季也是駭客摩拳擦掌的時候，民眾務必秉持線上報稅前、中、後三大安全要點，才能保護個資並避免受到詐騙。KPMG提供。

愈來愈多民眾選擇用手機報稅，KPMG今（3）日提醒，報稅季也是駭客摩拳擦掌的時候，民眾務必秉持線上報稅前、中、後三大安全要點，才能保護個資並避免受到詐騙。

KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤表示，今年美國報稅季時，就出現假冒美國國稅局名義的釣魚郵件，夾藏木馬程式對報稅民眾進行攻擊。

而對台灣報稅民眾尚屬新鮮的手機報稅服務，今年新增線上修改所得與撫養親屬等資料，大幅提升便利性。謝昀澤表示，民眾若使用這種方式報稅，不需要下載額外APP或其他程式，可降低誤載惡意程式風險。

謝昀澤提醒，民眾使用前，建議採用手機內建瀏覽器，例如iOS為Safari；Android為Chrome，並直接點選官方報稅網站，避免誤入釣魚網站；在使用過程中，則要透過家庭或公司安全網路報稅，最好透過4G或5G行動網路，避免使用公用網路。

使用結束後，則要仔細分辨退稅通知相關郵件、簡訊、電話等，不理會來路不明的退稅通知，或點選不明簡訊中的短網址連結。

KPMG安侯數位智能風險顧問公司副總林大馗則建議，無論何種手機，使用者均可從各項跡象自我檢查，例如APP是否為最新版本、是否有異常流量、是否感覺到手機異常耗電、是否有可疑簡訊等。

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