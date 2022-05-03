育嬰留職停薪津貼 助父母安心陪伴子女成長

勞動部為了鼓勵職業父母共同陪伴子女成長，並讓津貼申請方式更切合實際育兒需求，《就業保險法》自1月18日修正施行，刪除父母不得同時請領育嬰留職停薪津貼之規定，此後父母同為就業保險被保險人，且符合育嬰留職停薪津貼之請領條件者，即可同時請領津貼。

依《就業保險法》規定，被保險人只要參加就業保險年資合計滿一年，於子女滿三歲前，依《性別工作平等法》規定，向公司辦理育嬰留職停薪，即可向勞保局請領育嬰留職停薪津貼。給付標準以被保險人育嬰留職停薪當月起前六個月的平均月投保薪資60％計算，每一子女合計最長發六個月。

此外，因去年7月1日起「育嬰留職停薪薪資補助」已施行，請領育嬰留職停薪津貼之被保險人可再加發平均月投保薪資20％之薪資補助，故合計被保險人共可獲得平均月投保薪資80％之津貼及補助，讓父母照顧子女，更無後顧之憂。

勞保局以剛喜獲千金的小花和大明為例，父母均符合《就業保險法》請領規定，如同時留職停薪照顧小孩，則2人共可申請最長12個月津貼及薪資補助，假設小花和大明之平均月投保薪資均為3萬6,300元，每月2人各可領到2萬9,040元，最長半年合計可領到34萬8,480元。

勞保局最後提醒，7月1日起加發之育嬰留職停薪薪資補助，係與育嬰留職停薪津貼合併發給，為簡政便民，被保險人無須另行提出申請。