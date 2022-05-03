4月PMI續跌至56.3 新增訂單21個月以來首次呈現緊縮

中經院今（3）日發布4月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數（PMI）已連續22個月呈現擴張，惟指數持續回跌至56.3。其中，新增訂單指數續跌至47.7，是21個月以來首次呈現緊縮，另生產指數的擴張速度也是大幅趨緩，是4月台灣製造業PMI擴張速度趨緩的主因。

中經院院長張傳章指出，雖然台灣製造業者仍樂觀看待未來景氣，但部分經理人憂心地緣政治因素正推升原物料價格致使成本攀升，以及大陸封控政策對供給與需求同步造成衝擊。因此，PMI未來六個月展望指數重跌8至52.9，是20個月以來最慢擴張速度。

中經院特別示警「電子暨光學產業」，進入傳統旺季的第2季，該產業新增訂單指數卻重跌10.1至52.5。另，「食品暨紡織產業」也不是那麼樂觀，該產業新增訂單與生產指數也分別回跌19.3與11.9。

4月台灣非製造業經理人指數則是微跌0.7至55.1，雖已連續十個月擴張，但值得注意的是，NMI未來六個月展望指數中斷連續九個月擴張轉為緊縮，4月指數大跌10.2至45.7。八大產業中，住宿餐飲業最不樂觀，該產業NMI指數37.5回報轉為緊縮，對於未來六個月展望指數更只剩下27.8，張傳章形容，「這已是跳水式」的衝擊，顯見國內疫情再起，使得該產業需求面持續疲軟。

張傳章表示，雖然4月PMI、NMI指數跌幅不算大，但需要特別注意的是，從新增訂單、未來六個月展望指數表現都大幅趨緩或回跌，某種程度已反映大陸封城、國內疫情、俄烏戰爭的持續，各種經濟下行風險都已加壓，因此明顯讓廠商改變對未來的看法。

除了大陸封控、俄烏戰爭外，中研院經濟研究所研究員簡錦漢則表示，美國聯準會（Fed）的升息動作是他認為未來全球經濟發展的最大下行風險，依過往經驗美國聯準會著重物價穩定多會採取激烈措施，預計除了升息之外還會大幅度的縮表，這不僅對美國景氣的負面影響滿大，對發展中國家的金融穩定也是風險。