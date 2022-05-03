快訊

直播／五一連假收假確診數再飆增？指揮中心14時說明

不給快篩劑、吃藥就好 南港偵查隊長被拔調內勤職務

停課輪迴魔咒！兒解隔才5天又險遭匡 家長嘆：不知怎生活

4月PMI續跌至56.3 新增訂單21個月以來首次呈現緊縮

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
中經院今（3）日發布4月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數（PMI）已連續22個月呈現擴張，惟指數持續回跌至56.3。其中，新增訂單指數續跌至47.7，是21個月以來首次呈現緊縮，另生產指數的擴張速度也是大幅趨緩，是4月台灣製造業PMI擴張速度趨緩的主因。 圖／中經院提供
中經院今（3）日發布4月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數（PMI）已連續22個月呈現擴張，惟指數持續回跌至56.3。其中，新增訂單指數續跌至47.7，是21個月以來首次呈現緊縮，另生產指數的擴張速度也是大幅趨緩，是4月台灣製造業PMI擴張速度趨緩的主因。 圖／中經院提供

中經院今（3）日發布4月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數（PMI）已連續22個月呈現擴張，惟指數持續回跌至56.3。其中，新增訂單指數續跌至47.7，是21個月以來首次呈現緊縮，另生產指數的擴張速度也是大幅趨緩，是4月台灣製造業PMI擴張速度趨緩的主因。

中經院院長張傳章指出，雖然台灣製造業者仍樂觀看待未來景氣，但部分經理人憂心地緣政治因素正推升原物料價格致使成本攀升，以及大陸封控政策對供給與需求同步造成衝擊。因此，PMI未來六個月展望指數重跌8至52.9，是20個月以來最慢擴張速度。

中經院特別示警「電子暨光學產業」，進入傳統旺季的第2季，該產業新增訂單指數卻重跌10.1至52.5。另，「食品暨紡織產業」也不是那麼樂觀，該產業新增訂單與生產指數也分別回跌19.3與11.9。

4月台灣非製造業經理人指數則是微跌0.7至55.1，雖已連續十個月擴張，但值得注意的是，NMI未來六個月展望指數中斷連續九個月擴張轉為緊縮，4月指數大跌10.2至45.7。八大產業中，住宿餐飲業最不樂觀，該產業NMI指數37.5回報轉為緊縮，對於未來六個月展望指數更只剩下27.8，張傳章形容，「這已是跳水式」的衝擊，顯見國內疫情再起，使得該產業需求面持續疲軟。

張傳章表示，雖然4月PMI、NMI指數跌幅不算大，但需要特別注意的是，從新增訂單、未來六個月展望指數表現都大幅趨緩或回跌，某種程度已反映大陸封城、國內疫情、俄烏戰爭的持續，各種經濟下行風險都已加壓，因此明顯讓廠商改變對未來的看法。

除了大陸封控、俄烏戰爭外，中研院經濟研究所研究員簡錦漢則表示，美國聯準會（Fed）的升息動作是他認為未來全球經濟發展的最大下行風險，依過往經驗美國聯準會著重物價穩定多會採取激烈措施，預計除了升息之外還會大幅度的縮表，這不僅對美國景氣的負面影響滿大，對發展中國家的金融穩定也是風險。

延伸閱讀

北京暫關所有室內展廳 重演上海封城前防疫節奏

德總理蕭茲：俄烏達成和平協議方能解除對俄制裁

鴻海下周法說 聚焦五大議題

鬧車荒…3萬輛出不了貨

相關新聞

網路販售平台納商標法規範 立院三讀通過

立法院院會今天三讀通過商品標示法修正，將網路商品販售平台納入商標法規範，如有違反商品標示法情節重大或商品對身體或健康有立...

香港落難新加坡漁翁得利 亞洲富豪金流新遊戲已悄悄進駐信義區

亞洲富豪的錢正在乾坤大挪移。因為國安法、登上歐盟稅務不合作灰名單，香港地位正搖搖欲墜。新加坡急起直追，新加坡業者看好台灣有錢人愛把錢放在海外，已悄悄進駐信義區一級戰場。

沃旭大彰化離岸風場 陸上變電站完工併聯

沃旭能源緊鑼密鼓推動900MW(百萬瓦)大彰化東南及西南第一階段離岸風場海上工程之際，陸上工程劃下完美句點，二座陸上變電...

4月PMI續跌至56.3 新增訂單21個月以來首次呈現緊縮

中經院今（3）日發布4月經季節調整後之台灣製造業採購經理人指數（PMI）已連續22個月呈現擴張，惟指數持續回跌至56.3...

防疫保單大改版／輕症也會理賠嗎？金管會確立3原則看過來

金管會於日前宣布，已協調產、壽險公會確認先前售出的防疫保單，如果有提供醫療保障項目，輕症居家照護期間將比照一般病房保額予以理賠。

防疫勞權／孩子停課、被匡列、打疫苗 家長防疫照顧假怎麼請？

新冠肺炎確診案例暴增為每天上萬例，官方估計未來還會攀升，目前許多學校不是被迫停課居隔，就是改為線上教學，家長也心慌慌，擔心請假太多，無法兼顧工作與家庭。尤其接下來6-11歲開始接種接種Covid-19疫苗，家長能否請防疫照顧假？那些情況可以請防疫照顧假？一般人居隔「3+4」規定，前三天強制隔離，第四天快篩陰性就可上班，但教職員工及學生都要強制居隔七天，家長可以請防疫照顧假嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。