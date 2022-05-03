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網路販售平台納商標法規範 立院三讀通過

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院院會今天三讀通過商品標示法修正。圖／取自國會頻道
立法院院會今天三讀通過商品標示法修正。圖／取自國會頻道

立法院院會今天三讀通過商品標示法修正，將網路商品販售平台納入商標法規範，如有違反商品標示法情節重大或商品對身體或健康有立即危害時，得逕予處罰的機制。

三讀條文有，直轄市或縣市主管機關得派員至製造商、委製商、進口商、分裝商或其他製造、存放或分裝商品之場所檢查；製造商、委製商、進口商、分裝商或前開場所負責人不得規避、妨礙或拒絕，並應提供相關資料。若規避、妨礙或拒絕抽查、檢查或不提供相關資料者，由主管機關處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

三讀包括，商品於網際網路平台販賣者，直轄市或縣市主管機關於必要時，得令網際網路平台業者提供刊登者、供貨者或販賣業者之相關資料；網際網路平台業者不得規避、妨礙或拒絕。規避、妨礙或拒絕提供刊登者、供貨者或販賣業者之相關資料者，由主管機關處新台幣二萬元以上二十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

此外，基於公益及保護消費者身體健康安全考量，三讀條文也將現行商品標示法須先通知改正，屆期未改正才能處罰的機制，修正為於違法情節重大或該商品對身體或健康有立即危害時，地方主管機關可以逕予處罰。

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